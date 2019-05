Diretta Formula 1/ Streaming video Sky gara live: vincitore e podio (Gp Spagna 2019)

La Formula 1 è in diretta in questa domenica 12 maggio dal circuito del Montmelò, dove questo pomeriggio avrà luogo la gara del Gran Premio di Spagna 2019. Ricordiamo quindi subito agli appassionati che la gara a Barcellona partirà alle ore 15.10, il consueto orario per le prove del Mondiale di Formula 1 in Europa, con le posizioni dei protagonisti in griglia di partenza fissate ieri durante le qualifiche ufficiali. Ci attende quindi un grande pomeriggio in diretta con la Formula 1 ma non dimentichiamo che il circus non abbandonerà tanto presto la pista di Barcellona, che già prima dell’inizio della stagione aveva ospitato i test. Da programma nelle giornate del 14 e 15 maggio infatti i protagonisti della Formula 1 saranno ancora in pista al Montmelò per disputare due giornate di prove, le ultime per la stagione in corso. Prima di guadare ai test guardiamo alla gara di questo pomeriggio e ricordiamo che il Gp di Spagna 2019 si comporrà di 66 giri, da 4.655km, per una distanza totale coperta alla bandiera a scacchi di 307.104 km.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: IL GP DI SPAGNA 2019

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito di Barcellona sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la settima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gp di Spagna 2019, quinto atto del nuovo Mondiale, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, che sarà disponibile comunque in differita nel tardo pomeriggio, appuntamento da non perdere per gli appassionati. In ogni caso gli appassionati non potranno perdersi questo il banco di prova spagnola, dove la Ferrari spera di poter fare finalmente la parte del leone, grazie alle tante novità portate al Montmelò sulla SF90, nonostante delle qualifiche non esaltanti.

DIRETTA FORMULA 1: IL PUNTO DOPO LE QUALIFICHE

Come ci possiamo aspettare dalla diretta Formula 1 del Gp di Spagna 2019? Riferimento obbligato sono naturalmente le qualifiche ufficiali, che ieri a Barcellona, hanno consegnato nelle mani di Valtteri Bottas la pole position. In finlandese della Mercedes è stato davvero imprendibile al Montmelò e neppure il suo compagno di squadra, il campionissimo della formula 1 e specialista in qualifica Lewis Hamilton è riuscito a stargli dietro. Il pilota inglese si è quindi dovuto accontentare della seconda casella della griglia di partenza, risultando comunque ancora una volta superiore alle Ferrari. Non è stato infatti un sabato esaltante per le Rosse della Formula 1, con Vettel solo quarto in qualifica e Leclerc quinto: in mezzo a loro si sono quindi posizionate le Redbull di Verstappen e Gasly, che potrebbero regalarci non poche emozioni oggi in diretta a Barcellona per la Formula 1.

IL CIRCUITO DI BARCELLONA

In attesa della diretta della Formula 1 per il Gp di Spagna 2019 di questo pomeriggio fissiamo ora la nostra attenzione sulla pista del Montmelò a Barcellona, già nota non solo perchè tappa fissa del Mondiale da decenni ma perchè ha pure ospitato in parecchie occasioni pure i test per la Formula 1. Ricordando alcuni dettagli tecnici, ecco che il tracciato si completa inoltre di 16 curve e un lunghissimo rettilineo, dove è posto anche il primo dei due settori del Drag Reduction System (il noto DRS), con punto per la determinazione del distacco fra piloti posto prima dell’ultima curva. Il secondo tratto per il Drs è invece fissato tra la curva 9 della Campsa e la curva 10 de La Caixa, con detection point fissato prima della curva 9. A proposito di curve c’è da fare attenzione alla numero 3 a destra, che metterà a dura prova il bilanciamento delle monoposto. La prova a Barcellona sarà poi piuttosto impegnativa anche per l’impianto frenante, come ci riporta Brembo, che ha fornito parecchi dettagli tecnici utili per leggere al meglio la pista del Montmelò. Definita di difficolta “3” in una scala da 1 a 5, il tracciato spagnolo conta in tutto di 8 frenate di cui però solo due si rivelano particolarmente impegnative per i freni delle monoposto di Formula 1. Il tratto più impegnativo in questo senso è senza dubbio alla curva 10, la La Caixa, dove saranno necessari 2.9 secondi e 129 metri per passare dai 319 km/h ai 79km/h. Da segnalare infine che al Circuito de Catalunya, la Pirelli, fornitrice ufficiale per la Formula 1, ha portato qui tre tipologie di pneumatico tra le più dure a disposizione e quindi mescola soft (C3), medie (C2) e hard (C1). Dopo aver letto con attenzione il tracciato del Montmelò, è tempo di dare la parola alla pista e ai suoi protagonisti: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Spagna 2019 sul circuito di Barcellona sta per cominciare…



