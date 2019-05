DIRETTA MADRID OPEN 2019/ Fognini Millman streaming video: Nadal ancora senza titoli

Per avere un quadro di come Rafa Nadal arriva all’esordio nel Madrid Open 2019, che affronterà come detto contro Felix Auger-Aliassime, bisogna necessariamente fare un confronto con quanto era accaduto negli anni scorsi: ripetiamo quanto detto in precedenza, ovvero che non era mai accaduto che lo spagnolo arrivasse a maggio senza un singolo titolo Atp messo nella bacheca stagionale. Se vincere gli Australian Open e i due Master 1000 degli Stati Uniti è sempre complicato (e nello specifico Rafa non ha statistiche fantascientifiche nei tre appuntamenti), di solito Nadal ha fatto terra bruciata nei primi appuntamenti sul rosso, diventando a buona ragione il miglior giocatore della storia su questa superficie: partendo dal 2005, anno in cui lo spagnolo ha iniziato a dominare almeno sulla terra rossa, non ha vinto a Montecarlo per la prima volta nel 2013 ma in precedenza era riuscito a mettere le mani su Indian Wells, e poi la cosa si è ripetuta nel 2014 e 2015 che restano le stagioni più complicate a causa degli infortuni. Qui Rafa ha lasciato a Kei Nishikori un back to back a Barcellona, ma nel primo caso aveva trionfato a Doha e Rio de Janeiro mentre nel secondo aveva ottenuto il titolo a Buenos Aires, il primo marzo. L’anno seguente Barcellona e Montecarlo sono stati gli unici due titoli della stagione, arrivati però ad aprile; dunque per Nadal si tratta di una prima assoluta, e chissà che per la prima volta dal 2004 lo spagnolo non chiuda un anno solare senza trofei… (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv del Madrid Open 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA MADRID OPEN 2019: LE PARTITE DI MERCOLEDì 8 MAGGIO

Si gioca ancora nel torneo Madrid Open 2019: mercoledì 8 maggio si parte alle ore 12:00 e i match sono ancora quelli che riguardano il secondo turno. Torna in campo Fabio Fognini, unico rappresentante italiano rimasto in corsa e che se la vedrà contro John Millman, con la possibilità di regalarsi gli ottavi di finale. Non solo: finalmente arriva il momento dell’esordio di Rafa Nadal. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, per la prima volta nella sua carriera arriva a maggio senza aver vinto alcun torneo e questo è abbastanza clamoroso se pensiamo che prima di questo Master 1000 ci sono stati Montecarlo e Barcellona, che ha vinto 11 volte ciascuno. Nadal apre le danze contro il giovane canadese Felix Auger-Aliassime: una sfida impegnativa perchè il suo avversario ha dimostrato negli ultimi tempi di poter diventare un fattore nel circuito Atp, e punta il bersaglio grosso. Tra le donne, siamo già arrivati al terzo turno perchè la finale si disputa un giorno prima: attenzione alla bella sfida tra Simona Halep e Viktoria Kuzmova, la rumena vuole lo scettro di Naomi Osaka nel ranking Wta e la giapponese, negli ottavi del Madrid Open 2019, lo difende sfidando Aliaksandra Sasnovich, dopo essersi liberata con difficoltà di Sara Sorribes Tormo.

MADRID OPEN 2019: RISULTATI E PRECEDENTI

Per Rafa Nadal come detto l’esordio al Madrid Open 2019 non sarà semplice: Felix Auger-Aliassime, che compirà 18 anni il prossimo anno, è già un solido giocatore tra i primi 40 al mondo e nemmeno tre mesi fa ha raggiunto la finale di un Atp 500, quella di Rio De Janeiro nel quale ha fatto fuori il nostro Fognini, poi Cristian Garin (che domenica ha trionfato a Monaco), Jaume Munar e Pablo Cuevas, tutti ottimi giocatori sulla terra. Certamente Rafa resta favorito, ma non deve sottovalutare l’impegno: a Madrid ha vinto quattro volte da quando il Master 1000 ha preso il posto di Amburgo nel calendario (in precedenza un titolo) e ha anche giocato e perso tre finali, ma la capitale spagnola non è stata terra di conquista come invece sono gli altri appuntamenti sulla terra rossa. Il cammino di Rafa verso la finale insomma non è ancora scritto; anzi, al momento i favoriti per vincere il trofeo sono forse altri. Magari proprio Fabio Fognini, che ha dimostrato a Montecarlo di poter dominare contro avversari eventualmente più forti; quella del Principato è una terra diversa rispetto alla Caja Magica, ma psicologicamente il sanremese sta bene e lo ha fatto vedere nell’esordio positivo contro Kyle Edmund. Adesso si tratta di mantenere il livello…



© RIPRODUZIONE RISERVATA