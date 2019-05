Diretta test Formula 1 Barcellona 2019/ Streaming video e tv, Ferrari di rincorsa

Interessante giornata di test Formula 1 a Barcellona oggi, martedì 14 maggio. Le varie scuderie torneranno in pista sul circuito del Montmelò, dove domenica abbiamo assistito a un Gran Premio che ha registrato la quinta doppietta Mercedes su altrettante gare stagionali. Insomma, la Formula 1 sembra vivere un anno caratterizzato solamente dal possibile duello interno fra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, se non altro con il finlandese in grado di dare fastidio al più titolato compagno di squadra. Per la Ferrari rischia di essere già troppo tardi: a questo punto ogni occasione va colta, anche questi due giorni di test a Barcellona oggi e domani perché di certo bisognerà lavorare duramente sulla SF90 per pensare di essere competitivi con la Mercedes. Da notare che i test Formula 1 Barcellona vedranno in pista molti giovani, di conseguenza questa è una bella opportunità di mettersi in mostra per i talenti della Formula 1 di domani, ad esempio Antonio Fuoco che guiderà proprio per la Ferrari nei rookie test.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 BARCELLONA

Dobbiamo purtroppo dire che non sarà disponibile una diretta tv per seguire la giornata dei test Formula 1 sul circuito del Montmelò a Barcellona, che durerà dalle ore 9.00 alle 18.00 ma non sarà coperta da Sky, nemmeno in diretta streaming video. Punti di riferimento preziosi saranno dunque i vari profili social delle scuderie, di solito molto attivi e anche divertenti nelle giornate dei test.

TEST FORMULA 1 BARCELLONA: DURO LAVORO PER LA FERRARI

I test Formula 1 a Barcellona saranno importanti anche se la stagione sembra già nettamente indirizzata. La Ferrari di certo non può perdere altro terreno dalla Mercedes: c’è una bella differenza tra un Mondiale comunque all’altezza (anche se il titolo sembra già andato) e un monologo delle Frecce d’Argento, per ora impressionanti con cinque doppiette su altrettanti Gran Premi disputati, che fanno molto McLaren 1988, tanto per fare un paragone glorioso – in realtà nessuno mai aveva fatto cinque doppiette su cinque ad inizio stagione. Per la Ferrari c’è da scacciare lo spettro del 2016, unica stagione senza vittorie dal 1994 in poi. Inoltre, il terzo posto di Max Verstappen nella gara di domenica sembra annunciare che l’unico vero duello in Formula 1 quest’anno potrebbe essere per il ruolo di seconda forza tra Ferrari e Red Bull. Le ‘lattine’ pagano un Pierre Gasly non all’altezza degli altri big, ma Verstappen è terzo nella classifica Piloti. Si parla tanto dei giochi di squadra e del rapporto Vettel-Leclerc, ma andando avanti così rischia di essere una triste lotta interna per posizioni di rincalzo.



