Incidente Leclerc/ Video F1, Ferrari a muro nelle Qualifiche: “Sono uno stupido!”

Incidente per Charles Leclerc durante il Q2 delle Qualifiche del GP dell’Azerbaijan 2019 di Formula 1. Il giovane pilota della Ferrari è finito contro la barriera, nello stesso punto in cui era andato a sbattere prima Kubica, distruggendo la monoposto e vanificando quanto di buono aveva fatto fino ad allora. «Scusate, sono uno stupido», la prima reazione del monegasco che è tornato ai box scuotendo la testa e mettendosi le mani ai capelli per l’errore commesso. Una leggerezza che ha un prezzo alto, perché stava andando davvero forte. E questo è il suo primo errore in qualifica, visto che nella sua breve carriera non ne aveva mai commessi. Inoltre, la sua ultima eliminazione in Q2 risale all’ottobre 2018 in Giappone. Il tracciato di Baku ha molte curve ad angolo, passaggi stretti e la presenza di muri contro cui si può andare a sbattere al minimo errore. E lo ha pagato caro Leclerc con l’incidente di oggi.

INCIDENTE LECLERC, FERRARI A MURO NELLE QUALIFICHE

Bloccaggio dell’anteriore sinistra e muro per Charles Leclerc: questa in sintesi la dinamica dell’incidente del pilota monegasco a bordo della sua Ferrari. «Ma no, ma no», ha detto affranto John Elkann dal box Ferrari. Nel corso del Q2 il pilota monegasco è andato dritto a muro nei pressi del Castello. La monoposto è completamente danneggiata e il rammarico è che si tratta di un errore che avrebbe potuto evitare. Leclerc poteva infatti rinunciare al giro lanciato per non rischiare di sbagliare dopo un piccolo errore che lo aveva costretto ad un cambio di traiettoria. E infatti dopo l’incidente ha ammesso di aver sbagliato per una valutazione sbagliata. Leggermente diverso l’errore di Kubica, che aveva perso il controllo della Williams dopo aver toccato le barriere a sinistra. Per questo era andato a sbattere contro il muro opposto. Illeso anche Kubica, ma i loro piani, seppur diversi per il weekend, si complicano in chiave gara.

Charles Leclerc locks up and crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying Credit: F1#F1 #Charles16 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tjXIxM1Ucc — Eau rouge (@Insidef1) April 27, 2019





