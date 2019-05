Incidente Niki Lauda Nurburgring 1976/ Video, il grande ritorno dopo il Gp maledetto

Nel giorno della morte di Niki Lauda, il ricordo del campionissimo della formula 1 non può che non andare anche al terribile incidente che lo vide coinvolto nel Gran premio di Germania del 1976, dove il pilota rischio la vita, subendo terribili ustioni su tutto il corpo, nell’incendio che scoppiò in seguito allo scoppio della sua Ferrari 312. Benché il tragico evento sia datato, di fatto è rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di Formula 1 e meno e non solo per le cicatrici che il terribile incidente ha lasciato su Niki Lauda, ma sopratutto per il suo grande ritorno sulle scene nonostante un evento così drammatico. Gli eventi sono ben noti: il 1 agosto del 1976 si corre il Gp della Germania sul Nurburgring: è un weekend che parte sotto il segno del malaugurio visto che pioggia tormenta i piloti e già nelle prove Lauda non trova il giusto assetto con la Ferrari. In gara al via, il pilota austriaco monta gomme da pioggia ma comincia accumulare un certo svantaggio. Da qui la decisione di tornare ai box e montare gomme slick: i pneumatici sono freddi, non riescono a scaldarsi e alla curva Bergwek la sua monoposto vola per la poca aderenza contro una roccia posta a lato del tracciato. La dinamica dell’incidente di Lauda al Nurburgring è drammatica: la vettura si ferma in mezzo la pista e Lauda privo del casco non riesce ad uscire dalla vettura dove rimane imprigionato mentre scoppia un incendio. I colleghi subito accorrono in suoi aiuto: sono Ertl, Edwards e Lunger, ma specialmente Merzario, il primo ad accorgersi di quanto sta accadendo e che riesce a trascinare l’austriaco fuori dalla vettura. Le condizioni di Lauda erano apparse subito critiche, non solo per le ustioni ma soprattutto per i fumi letali inalati che hanno danneggiato sangue e polmoni (le cui conseguenze lo hanno tormentato a lungo). Le cure sono immediate e per fortuna Lauda viene considerato fuori pericolo di vita dai medici il 5 agosto stesso all’ospedale di Mannheim dove era stato ricoverato.

VIDEO INCIDENTE NIKA LAUDA: IL GRABDE RITORNO

“Non volevo morire, volevo continuare a vivere”: queste le parole di Lauda dopo 40 anni dall’incidente del Nurburgring del 1976, quando è tornato su questo tragico fatto che gli ha lasciato profonde cicatrici sul volto ma non nell’anima. Lauda infatti non si accontentato di guarire ma voleva tornare a vincere e così ha fatto. 42 giorni dopo l’incidente in terra tedesca Niki Lauda torna in pista per il Gp d’Italia benchè le sue condizioni fossero assai precarie (ad esempio gli fu modificato il casco per limitare le perdite di sangue dalle ferite non ancora completamente cicatrizzate). Nonostante tutto c’è però l’ok dei medici e ottenuto il quinto posto in qualifica, l’austriaco della Rossa trova il quarto posto alla bandiera a scacchi. Da qui furono altri grandi successi sportivi e non solo per Niki Lauda, benchè certo l’incidente gli abbia lasciato parecchi segni. Non parliamo però solo delle ustioni o dei problemi ai polmoni, ma pure dell’iconico cappellino rosso, con cui poi l’abbiamo sempre conosciuto e con il quale vogliamo oggi ancora ricordarlo, sorridente.

VIDEO INCIDENTE NIKI LAUDA AL NURBURGRING





