Salta tombino e distrugge la Williams/ Video, incidente F1 Baku: Hamilton “vedrò GOT”

Mattina più che negativa a Baku dove doveva essere ancora in corso la Fp1 di formula 1 del Gp d’Azerbaigian 2019: la prima sessione di prove libere a Baku è stata infatti cancellata in seguito al contatto ben sfortunato della Williams di Russell contro tombino posto al centro del tracciato. Gli eventi sono ben chiari pure nel video sotto linkato: a circa un quarto d’ora dal semaforo verde, la monoposto inglese era impegnata nei primi installation lap ma nel lungo rettilineo ha preso dentro un tombino evidentemente mal sistemato, lasciando per terra parecchi detriti. Russell si ferma subito e la direzione di gara si affretta a esporre la bandiera rossa per raccogliere i pezzi. Esposta la bandiera gialla però, il lavoro della direzione di pista per sistemare il danno e l’asfalto non si ferma: la federazione visto il pericolo-tombini decide prima di non far ripartire la Fp1 di Baku e poi di cancellare proprio la prima sessione di prove libere della formula 1. La Fia ha infatti appurato la necessità di controllare tutti i tombini posti nel circuito cittadino azero: un lavoro non semplice ma necessario per rendere più sicura la pista in questo quarto bando di prova del mondiale di formula 1.

PROBLEMA TOMBINI AL GP DI BAKU: HAMILTON CI SCHERZA SU

Con la Fp1 cancellata senza essere stata disputata di fatto, i molti sui social si sono chiesti come impegnare questo tempo libero extra prima della Fp2 del Gp di Azerbaigian di questo pomeriggio. Come gli appassionati di formula 1 ben sanno, i piloti come gli stessi team sono di solito molto prolifici sui social e visto l‘accaduto i molti si sono scatenati. Uno di questi è stato proprio il campione del mondo in carica della Formula 1 Lewis Hamilton che giusto pochi minuti fa ha twittato non senza una forte critica verso il comitato organizzatore: “Come è possibile che non abbiano con trollato e sigillato tutti i tombini? Oh beh, mi hanno concesso tempo extra per portami alla pari con Games of Thrones”. Il riferimento è ovviamente per la popolare serie tv giunta alla sua ottava stagione che sta tenendo incollati allo schermo milioni di appassionati e a quanto pare pure il pilota della Mercedes.

ECCO IL VIDEO DELL’INCIDENTE TRA RUSSEL E IL TOMBINO

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1





