Francesca Piccinini, a 40 anni settima Champions/ “E ora chiamatemi Regina di Coppa”

Si chiama Francesca Piccinini, ma potete chiamarla Regina di Coppa. La Divina della pallavolo italiana ieri ha alzato al cielo la settima Champions League. Un successo che consolida la carriera monumentale della 40enne. Il tempo passa, ma Piccinini resta protagonista con la sua Novara. Titolare nella Finale vinta contro Conegliano, alla Max Schmeling Halle di Berlino, ha trionfato quindi proprio dove conquistò il Mondiale con la Nazionale nel lontano 2002. La schiacciatrice ha conquistato cinque Champions League con Bergamo: 2000, 2005, 2007, 2009 e 2010. Una invece l’ha vinta con Casalmaggiore (2016) e ieri ha festeggiato con la Igor da vera highlander della pallavolo. Dal primo successo sono passate 19 stagioni, ma l’entusiasmo non è mai passato. Del resto è una fuoriclasse inimitabile che non si tira mai indietro con la sua classe infinita. Nessuno ha vinto quanto lei, anche per questo Francesca Piccinini è un fenomeno unico.

FRANCESCA PICCININI, A 40 ANNI SETTIMA CHAMPIONS

Ma attenzione, niente di definitivo: non è ancora finita per Francesca Piccinini. La schiacciatrice, dopo il ritiro annunciato a inizio stagione, ha fatto retromarcia e rinviato la decisione all’anno prossimo. Intanto sorride, come fa da quando ha cominciato a giocare a pallavolo. Scherza come se fosse la prima vittoria, ma colleziona record. Lo è per l’Italia, visto che ha raggiunto Fabio Vullo, ma a livello mondiale è seconda solo alla Kirillova, monumentale con le sue otto Champions. «Ve lo avevo detto no? Adesso potete chiamarmi la Regina di Coppa», scherza lei. E guarda al futuro (di cui ci aveva parlato poco tempo fa in esclusiva) con fiducia e positiva: «Tutti mi dicono che ne dimostro meno e infatti mi sento ancora una ragazzina…». Del resto per come sta ancora in campo, per il livello mantenuto in una pallavolo che si fa sempre più muscolare e fisica, lei si dimostra quasi eterna. E a chi la segue non resta che dirle grazie per quello che ha fatto per lo sport italiano.

