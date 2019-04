GATTUSO A CENA CON JORGE MENDES/ Addio Milan? C’è il Newcastle sullo sfondo…

C’è il Newcastle nel futuro di Rino Gattuso? Prima bisognerebbe rispondere ad un altro interrogativo: il tecnico calabrese sarà ancora l’allenatore del Milan nella prossima stagione? Per trovare la risposta a questo quesito bisognerà probabilmente attendere le prossime 5 giornate di campionato, quando si saprà se il Milan sarà riuscito o meno a coronare la propria rincorsa alla Champions League con il quarto posto. Nel frattempo, però, indiscrezioni (e forse anche illazioni) si rincorrono sul futuro di “Ringhio” che, stando ad un retroscena riportato da “La Gazzetta dello Sport” starebbe già pianificando per sé una sorta di exit strategy nel caso in cui le cose per lui al Milan dovessero volgere al peggio. Ne sarebbe la prova un incontro avvenuto tra Gattuso e il procuratore Jorge Mendes in un ristorante di Milano all’indomani di Juventus-Milan.

GATTUSO A CENA CON JORGE MENDES

Ma di cosa hanno parlato Rino Gattuso e Jorge Mendes? E l’origine del loro rapporto è di natura “formale”? La verità è che dopo tanti anni di calcio ad altissimi livelli tra i due si è consolidato un rapporto di stima reciproca che potrebbe in futuro sfociare in una sorta di “sponsorizzazione” da parte del procuratore portoghese nei confronti di Gattuso. Occhio però a parlare di “tradimento” da parte di Gattuso nei confronti del Milan: come specificato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la prima scelta di Rino restano i rossoneri. Resta il fatto, però, che al di là delle smentite di rito il rapporto con Leonardo non è mai decollato e in caso di mancata qualificazione in Champions League potrebbe arrivare l’esonero. Ecco allora che le relazioni con Jorge Mendes potrebbero tornare utili a Gattuso, con il portoghese in grado di spalancargli le porte di nuovi lidi, come al Newcastle, dove Rafa Benitez sta trattando il rinnovo con una certa difficoltà…

