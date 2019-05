Guardiola allenatore della Juventus?/ C’è il precontratto, si parla anche delle cifre

Il fatto che Pep Guardiola possa diventare il nuovo allenatore della Juventus, al momento, sembra essere una possibilità piuttosto concreta: la notizia che il tecnico catalano abbia firmato un precontratto è circolata nella serata di ieri ma, a dire il vero, era già stata lanciata da Radio Sportiva in mattinata. Oggi l’Agenzia Giornalistica Italiana si sbilancia: sarebbe confermata, secondo l’indiscrezione, la data della presentazione (il 14 giugno: lo avevamo scritto ieri, fornendo l’indizio arrivato sul sito della Juventus) mentre si parla addirittura di ufficialità dell’accordo il prossimo 4 giugno. Non solo: l’Agi parla anche delle cifre concrete del contratto, cioè 24 milioni di euro (lordi) a stagione, che diventerebbero 20 netti con un vincolo quadriennale. Già, perchè sulla data inciderebbe il fatto che il Parlamento italiano sta discutendo in questi giorni il famoso Decreto Crescita, che permette ai non residenti nel nostro Paese negli ultimi due anni di avere un taglio della base imponibile, al 30%. Questo sarebbe il fattore per il quale la Juventus vedrebbe come possibile un’operazione altrimenti costosissima, soprattutto solo un anno dopo l’affare Cristiano Ronaldo; sulla volontà invece di Guardiola di cercare nuove sfide inciderebbe soprattutto la posizione poco salda del Manchester City.

GUARDIOLA ALLENATORE DELLA JUVENTUS?

Pep Guardiola dunque potrebbe diventare il prossimo allenatore della Juventus: soltanto pochi giorni fa il catalano aveva ribadito a gran voce di non voler lasciare il Manchester City, con cui peraltro è ancora sotto contratto. Il problema è che la UEFA ha bussato alla porta della società inglese: a causa di irregolarità finanziare che risalgono al 2014 (di fatto la società avrebbe gonfiato alcune entrate derivate da contratti di sponsorizzazione) gli Sky Blues rischiano addirittura di essere esclusi dalla prossima Champions League. Da qui a pensare che Guardiola, che certamente ne sa più di noi, abbia pensato di andarsene il passo è breve; certo Pep ha anche detto in tempi non sospetti di non avere la Champions come ossessione, ma chiaramente un allenatore del suo rango cerca sempre grandi sfide e quella di vincere il trofeo con la Juventus è una di queste. Adesso non resta che vedere: come detto date e fattibilità dell’operazione potrebbero essere legate al Decreto Crescita, il precontratto però sarebbe sul tavolo e dunque dovremo aspettare, come dovranno farlo tutti i tifosi della Juventus che a questo punto possono sognare in grande.

