Guardiola allenatore della Juventus?/ “Ha incontrato Fabio Paratici a Milano”

Pep Guardiola allenatore della Juventus? Questo è il sogno dei tifosi bianconeri, quasi rassegnati all’idea di non vederlo al posto di Massimiliano Allegri dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi. Il tecnico catalano aveva smentito l’ipotesi di un addio al Manchester City al termine della stagione, ma dalla Spagna arrivano altre notizie. Pare infatti che il direttore sportivo Fabio Paratici abbia incontrato Pep Guardiola a Milano, precisamente al Palazzo Parigi, nell’ambito di un torneo di golf di beneficienza. La notizia è stata lanciata dal quotidiano sportivo catalano Sport, che però non si è sbilanciato sul contenuto della conversazione che è intercorsa tra loro. Si è trattato di una semplice coincidenza o è invece un contatto per provare ad attirare l’ex Barcellona a Torino? Lui aveva negato categoricamente l’ipotesi, ma d’altra parte non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il Manchester City, quindi potrebbe aprirsi uno spiraglio per la Juventus. I tifosi ci sperano, anche perché le altre ipotesi per la panchina non “riscaldano” i loro cuori.

GUARDIOLA ALLENATORE DELLA JUVENTUS? DALLA SPAGNA…

Sono tante le indiscrezioni che circolano, quindi al momento ci si può affidare solo ad indizi. Ad esempio, SportMediaset parla di un incontro a Palazzo Parigi tra Fabio Paratici e Frank Trimboli, agente FIFA e intermediario attivo sull’asse Italia-Inghilterra. Con lui il direttore sportivo della Juventus potrebbe aver parlato di Mauricio Pochettino o Pep Guardiola. Queste voci non escludono dai giochi altri profili nostrani, ma stando alle parole di Marcello Lippi, il prossimo allenatore della Juventus non è annunciatile perché è ancora impegnato in Europa. In questo caso potrebbe trattarsi o di Pochettino, che è in finale di Champions League con il Tottenham, o Maurizio Sarri, che invece è in quella di Europa League. E poi c’è la voce, diffusa da Onda Cero e altri media spagnoli ma ancora non confermata, della presenza di Guardiola a Milano proprio a Palazzo Parigi. Un incontro con Paratici per valutare se il passaggio alla Juventus è fattibile? Così dopo Lionel Messi, Guardiola potrebbe allenare un altro fuoriclasse, Cristiano Ronaldo.

