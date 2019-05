IKER CASILLAS, INFARTO IN ALLENAMENTO: COME STA?/ Il messaggio di Francesco Totti

La notizia dell‘infarto di Iker Casillas ha sconvolto il mondo del calcio con numerosi calciatori italiani che hanno voluto mandare i loro più pronti auguri al portiere del Porto. L’ex capitano della Roma ha sfidato molte volte il calciatore spagnolo in diversi incontri tra i giallorossi e il Real Madrid in Champions League. Di recente poi l’ormai dirigente della squadra capitolina si è trovato di fronte l’estremo difensore nella doppia sfida contro il Porto valevole per gli ottavi di finale della Champions League. Su Instagram Totti scrive: “Forza amico mio, non mollare! Ti sono vicino”, postando anche un collage di due foto che li vede vicini in campo in due sfide tra giallorossi e madrileni appunto. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Come accade sempre più spesso nel calcio quando accadono queste cose finalmente vengono messi da parte i colori con grande voglia di stringersi in un forte e unico abbraccio. (agg. di Matteo Fantozzi)

OPERAZIONE ANDATA BENE

Iker Casillas, infarto durante un allenamento: un malore ha colto il portiere del Porto nel corso della regolare seduta con i Dragoes. Campione del mondo e d’Europa con la sua Spagna, il 37enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, al CUF Porto Hospital, dove è stato sottoposto alle prime cure del caso: secondo quanto riporta TVi24, la società lusitana ha confermato la notizia dell’infarto che ha colpito l’ex Real Madrid. L’estremo difensore è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, il cateterismo, è tutto è andato per il meglio: come sottolineato dai colleghi di Sky Sport, Casillas sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. Ciò che è sicuro è che non potrà tornare in campo fino alla fine dell’attuale stagione calcistica.

IKER CASILLAS, INFARTO IN ALLENAMENTO: COME STA?

Iker Casillas è stato sottoposto a una procedura d’emergenza, ma il peggio è passato: il portiere, da quattro anni con la casacca del Porto, è fuori pericolo ma le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle prossime ore dallo staff medico dell’ospedale di Oporto. Recentemente l’estremo difensore ha rinnovato il suo contratto con i Dragoes fino al 30 giugno 2021: fin qui ha raccolto 156 presenze con i biancoblu, maglia con cui ha vinto una Liga portoghese e due Supercoppe del Portogallo. Mondo del calcio al fianco di Casillas ma non solo: nel giro di pochi minuti amici e colleghi hanno invaso i social per augurare una pronta guarigione al calciatore, da Sergio Ramos a Rafael Nadal. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni del portiere.

IL MESSAGGIO DI FRANCESCO TOTTI

Forza amico….nn mollare !!! Ti sono vicino❤️❤️💪💪💪





