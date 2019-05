Infortunio Caldara/ Milan, problema al ginocchio: via in stampelle, stagione finita

Nuovo infortunio per Mattia Caldara: il difensore del Milan ha lasciato il centro sportivo rossonero in stampelle. Non c’è pace per il giovane calciatore: oggi, nel corso dell’ultimo allenamento, ha accusato un problema al ginocchio. Nelle prossime ore Caldara verrà sottoposto ad esami strumentali. È una stagione da dimenticare, da incubo, per l’ex difensore della Juventus, che aveva buone possibilità di fare il suo esordio in campionato nel posticipo di lunedì a San Siro contro il Bologna, visto che Romagnoli è squalificato. E invece è arrivata l’ennesima tegola. Caldara è stato tormentato dagli infortuni, infatti è sceso in campo solo in due occasioni: il 20 settembre in Europa League contro il Dudelange e nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Stando a quanto riportato da SkySport, Caldara è stato avvistato in stampelle prima di salire sull’auto del medico e coordinatore sanitario del Milan, Mario Brozzi.

INFORTUNIO CALDARA, PROBLEMA AL GINOCCHIO: STAGIONE FINITA

Dopo i guai al tendine d’achille, un infortunio al ginocchio per Mattia Caldara. La stagione è ormai finita per il difensore, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo lo scorso inverno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante l’allenamento di oggi il giocatore avrebbe fatto un movimento innaturale accusando un immediato dolore al ginocchio. L’allarme è scattato subito, quindi il Milan avrebbe deciso di sottoporlo a esami in strutture esterne per accertare meglio le condizioni dell’articolazione. Lo stop – stando alle indiscrezioni finora trapelate – non sembra di poco conto per il 24enne, che dopo essersi ripreso da un problema muscolare si fermò per una lesione parziale al tendine d’achille. Ora Gattuso contava su di lui in vista della partita di lunedì col Bologna, ma quest’ipotesi è tramontata con la sua uscita in stampelle da Milanello. E non è azzardato parlare di maledizione per Caldara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA