Infortunio Florenzi/ Roma, problema muscolare: a rischio per la Juventus

Infortunio per Alessandro Florenzi: il terzino della Roma è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di un problema alla gamba destra. Il calciatore si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Al suo posto, dunque, mister Claudio Ranieri ha dovuto schierare Karsdorp. Non si placa dunque l’emergenza infortuni in casa Roma. Ora preoccupano le condizioni dell’esperto calciatore giallorosso, uscito nel finale della sfida contro il Genoa. Pare che Florenzi abbia riportato un problema muscolare alla coscia destra: sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico della Roma. Ma comunque non è stato l’unico infortunio della partita, perché anche Federico Fazio ha lamentato un problema fisico di natura muscolare. Lui però è rimasto in campo perché erano già state effettuate tutte le sostituzioni. In un momento così delicato della stagione, nel quale si gioca per accedere alla prossima edizione della Champions League, la Roma rischia di perdere Florenzi.

INFORTUNIO FLORENZI, A RISCHIO PER LA JUVENTUS

La Roma non trova pace: nel finale di partita con il Genoa è sopraggiunto l’ennesimo problema muscolare. Vittima di un infortunio Alessandro Florenzi, quindi la Roma con il suo problema è arrivata a quota 49 infortuni di questo tipo. Quando mancava un minuto alla fine della partita, il numero 24 giallorosso è stato costretto a lasciare il campo. Ora si attendono gli esami, anche perché all’orizzonte c’è la sfida contro la Juventus. Domenica prossima la Roma affronterà appunto i campioni d’Italia in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa Champions. E allora anche il contributo di Alessandro Florenzi sarebbe importante. Ma bisogna capire se il problema muscolare rimediato dal terzino può essere superato nel giro di un paio di giorni o se è invece qualcosa di più serio al punto tale da costringerlo a saltare il big match con la Juventus. Si attendono dunque aggiornamenti.

