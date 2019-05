INFORTUNIO PELLEGRINI/ Stiramento in Roma-Juventus: stagione finita?

C’è l’infortunio di Lorenzo Pellegrini a guastare una serata praticamente perfetta per la Roma, vittoriosa per 2 a 0 contro la Juventus nella sfida valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A grazie alle reti di Florenzi e Dzeko. L’ex centrocampista del Sassuolo è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo tempo, e più precisamente quando il cronometro segnava il minuto 67, per un infortunio di natura muscolare. Ranieri si è visto così costretto ad inserire Bryan Cristante al posto di Pellegrini, incappato a quanto sembra in una tipologia di infortunio che in questa stagione sfortunata lo ha già costretto a saltare diverse partite. La prima diagnosi, infatti, parla di un sospetto stiramento: per la mezzala giallorossa possiamo parlare di stagione finita?

INFORTUNIO PELLEGRINI

Con due sole partite da giocare, se sarà confermata la diagnosi dello stiramento, è chiaro che Lorenzo Pellegrini si troverà costretto ad anticipare la fine di questa stagione e a proiettarsi già verso la prossima. Saranno in ogni caso gli esami strumentali a cui sarà sottoposto il giocatore della Roma nelle prossime ore, con ogni probabilità già nella giornata di domani, a stabilire con esattezza la gravità dell’infortunio e di conseguenza i tempi di recupero. Ranieri incrocia le dita: dopo la vittoria di oggi contro la Juventus, in vista del rush finale per l’Europa (possibilmente Champions League) è bene serrare i ranghi e avere a disposizione forze fresche. Pellegrini risponde a questo tipo di esigenza: ma la partita di oggi contro i bianconeri potrebbe essergli costata cara…

