Inter, fidanzata di De Vrij: “autografi in cambio di tesina”/ La strana offerta di Doina Turcanu su Instagram

Quello che colpisce è come, in tempo di social, stories, direct, video live, la proposta di Doina Turcanu è semplicemente quella dei cari e vecchi autografi: la “meravigliosa” storia social che è spuntata oggi in casa Inter riguarda la 27enne meravigliosa (qui senza virgolette volutamente, ndr) fidanzata di Stefan De Vriij, portentoso centrale di difesa neroazzurro. Per avere una tesina di storia dell’arte la bella di cui sopra ha direttamente scritto su Instagram «Regalo autografi in cambio di una tesina da 5-10 pagine sul tema dello spazio nella storia dell’arte»: l’offerta davvero molto “particolare” era diretta a tutti quei tifosi interisti (ma vedendo il personaggio, anche qualche laziale potrebbe fare uno strappo alla regola pur di aiutare la fidanzata del loro ex Capitano) che magari potessero avere l’onere e l’onore di scrivere il suddetto elaborato universitario per sostenere la nobile causa della 27enne di origini moldave (ma nata in Romania dove ha tra l’altro vinto il concorso Miss Trionfale 2010).

LA PROPOSTA “CANCELLATA”

La proposta diventa subito virale anche se nel giro di qualche ora, comprensibilmente visto l’imbarazzo generato, è stato subito cancellata dall’account Instagram ufficiale di Doina Turcanu: la compagna dell’olandese in forza all’Inter pare si stia laureando e forse quella tesina in Storia dell’Arte rappresenta uno degli ultimi ostacoli al più ambito obiettivo dell’anno in casa De Vriij, vista l’uscita dalla Champions League del suo amato Stefan. Fisico spettacolare, viso acqua e sapone eppure pochissimi fan sui social (rispetto alle cifre cui siamo abituati nella normale fidanzata “media” dei campioni della Serie A): una ragazza sempre molto pacata che però di colpo vuole fare il “colpo” e ottenere in maniera facile e diretta una bella tesina. Alla fine il post viene cancellato e qui finiscono i sogni di gloria dei tifosi provetti che già immaginavamo improvvisamente reinventarsi esperti dell’Impressionismo, o grandi fan del Cubismo di Picasso per non parlare della dettagliata conoscenza del Futurismo italiano.

