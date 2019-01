Radja Nainggolan lascia la moglie Claudia?/ Il calciatore dell’Inter pazzo di una cassiera di nome Ginevra

Momento di forte crisi fuori e dentro il campo da calcio per Radja Nainggolan, calciatore dell’Inter. A quanto pare, secondo ciò che riferiscono le pagine del settimanale Oggi, sarebbe stato stregato da una bella cassiera dagli occhi blu. La sbandata, sarebbe così conclamata che starebbe per lasciare la moglie Claudia. L’uomo è al centro delle polemiche proprio perché in campo non offre la giusta qualità ed anzi, proprio nell’ultimo periodo sta regalando delle performance davvero scarse. Se le cose non vanno bene quando rincorre la palla, continuano ad andare peggio quando si allontana dal campetto con i ciuffetti d’erba posticci. Ed infatti, fuori dal campo i suoi vizi si accentuano, tanto da essere ai ferri conti con la sua consorte.

Nainggolan lascia la moglie Claudia per un’altra?

Secondo Alberto Dandolo, penna irriverente di Dagospia e giornalista di Oggi, il calciatore Radja Nainggolan avrebbe preso una sbandata per un’altra donna. Nella rubrica dal titolo “Ah, saperlo…” si legge: “dicono sia in crisi con la moglie Claudia per colpa di una bella ragazza dagli occhi blu, cassiera di un ristorante alla moda. Ed è proprio così…”. A quanto pare infatti, lo sportivo sarebbe ad un passo da lasciare la moglie. La giovane fiamma si chiama Ginevra e lavora come cassiera presso un ristorante molto alla moda nel centro di Milano. Per amor suo il calciatore avrebbe deciso di lasciare la moglie Claudia. Il locale in cui lavora Ginevra si chiama ORO e si trova in Porta Volta. Radja e Ginevra secondo il buon Dandolo, si incontrerebbero presso una casa alla periferia sud di Milano di proprietà di una amica di lei: sarà così? Vi terremo aggiornati!

