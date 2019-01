“Inter, esonera Spalletti” e Brozovic mette like/ Fa discutere il “mi piace” del centrocampista su Instagram

Non è sicuramente un buon momento per Luciano Spalletti all’Inter. L’allenatore è stato pesantemente criticato dai tifosi nerazzurri dopo il pareggio di ieri sera contro il Sassuolo. C’è addirittura chi invoca l’esonero del tecnico per la sua gestione insoddisfacente. Quel che è curioso è che ad un commento di questo tipo ha messo “mi piace” proprio un suo giocatore, Marcelo Brozovic. «Lo ha rifatto. Fuori Politano per tenere dentro un inutile Perisic. Lautaro per soli dieci minuti quando è evidente che Icardi è troppo solo. Il solito tempo buttato dal suo amichetto che lui ha voluto dalla Roma. Esonerare Spalletti è un obbligo morale, un dovere etico, una forma di rispetto per il calcio, una liberazione catartica». Questo il commento di un tifoso su Instagram. Ed è a questo commento che il croato ha messo “mi piace”, scatenando diverse polemiche in un periodo dove l’Inter deve fare i conti con la difficile trattativa per il rinnovo di Icardi.

DA SPALLETTI AI “PORNO”, BROZOVIC FENOMENO SOCIAL

Marcelo Brozovic è stato protagonista di un altro siparietto social sull’account spagnolo dell’Inter. Tutto è nato dal tweet insolito di un tifoso che ha chiesto al club nerazzurro come vedere canali pornografici. La risposta del club nerazzurro è stata a dir poco esilarante. L’account spagnolo dell’Inter aveva permesso ai tifosi di fare domande attraverso l’hashtag #InterResponde. Tra le curiosità quella di un utente, Saul Morales, che ha chiesto all’inter come visualizzare canali pornografici. Forse l’utente ha confuso l’account nerazzurro con quello di una piattaforma che si occupa di telecomunicazione. Sta di fatto che l’Inter ha risposto con ironia all’insolita domanda. «Caro Saul, vedere giocare Brozovic tutte le settimane dovrebbe risolvere il tuo problema». Questa battuta ha scatenato l’ilarità dei sostenitori che hanno pubblicato risposte con tanto di gif di Brozovic, tra i calciatori più amati dai tifosi nerazzurri.





