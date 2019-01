Cedric Soareas all’Inter?/ Video, calciomercato ultime notizie: trattativa in corso con il Southampton

Cedric Soares all’Inter, nome nuovo per la difesa nerazzurra. La dirigenza meneghina è già al lavoro in vista della prossima stagione e, dopo aver bloccato Rodrigo De Paul, è pronta ad assestare un colpo per il reparto arretrato. E’ in bilico il riscatto di Sime Vrsaljko dall’Atletico Madrid, con il croato che costerebbe 17 milioni di euro, e il direttore sportivo Piero Ausilio ha messo nel mirino Soares: classe 1991, il portoghese è arrivato al Southampton nell’estate del 2015 per 7 milioni di euro e anche in Premier League ha evidenziato le sue grandi qualità. Il Biscione ha avviato i contatti con i Saints, come riportato da Gianluca Di Marzio: «La trattativa tra nerazzurri e Southampton è in corso e domani si potrà già capire se avrà un esito positivo o addirittura potrebbe chiudersi a breve, visto lo stato avanzato dei lavori tra le parti».

CEDRIC SOARES INTER, TRATTATIVA IN CORSO

Il ventisettenne, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e campione d’Europa con la selezione di Fernando Santos, ha raccolto 18 presenze in Premier League: un gol e due assist, prestazioni di altissimo livello che hanno convinto la squadra mercato nerazzurra. Un’alternativa di valore, dunque, con Soares che entra nell’elenco degli obiettivi per la fascia destra: negli ultimi giorni sono stati effettuati dei sondaggi per Matteo Darmian del Manchester United e per Elseid Hysaj del Napoli. Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport, ha presentato così il terzino nato a Singen: «Cedric è un terzino destro di grande qualità, non è molto strutturato, ma un buon piede e tanta corsa. Credo che possa far comodo all’Inter».





