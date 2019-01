Antonio Conte all’Inter?/ Ultime notizie, tecnico sotto la sede nerazzurra: “Contatti? No comment”

Inter-Lazio potrebbe essere decisiva per Luciano Spalletti? Così potrebbe essere: come riportato da BeIN Sports, Antonio Conte è stato avvistato da un giornalista mentre si trovava sotto la sede del Biscione. Una pura casualità, secondo il tecnico, che però non ha smentito con fermezza: «Contatti? No comment». Attualmente l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è in causa con il Chelsea e non può esporsi pubblicamente sul suo futuro: Calciomercato.com sottolinea che sta valutando con attenzione la proposta di Beppe Marotta. Un possibile ritorno in Serie A, dunque, per Conte: a cinque anni di distanza dall’addio alla Juventus, i nerazzurri pensano a lui per il dopo Luciano Spalletti, se non da subito dalla prossima stagione.

ANTONIO CONTE ALL’INTER?

Ieri il tecnico salentino era presente all’Atleti Azzurri di Bergamo per assistere a Atalanta-Juventus, quarti di finale di Coppa Italia, e nel post-partita è stato intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Pronto a rispondere all’ennesima domanda sull’Inter? (Ride, ndr). Se ne parla da tempo, ma sono solamente voci. Anzi, chiacchiere. Non c’è stato alcun contatto con la società e con lo stesso Marotta, mi creda». Prosegue Antonio Conte, parlando delle altre proposte ventilate: «Roma e Manchester United? In questa stagione non mi vedrete da nessuna parte. Per tutto il resto, vedremo più avanti». Infine, una battuta sul suo futuro: «Valuterò con calma, senza fretta. Ora è presto, voglio aspettare l’occasione giusta. I fattori decisivi nella mia scelta saranno due: l’importanza del progetto e, soprattutto, l’entusiasmo. Accetterò la proposta che mi darà più gioia».

