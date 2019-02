ICARDI NON È PIÙ CAPITANO DELL’INTER/ Spalletti “Convocato, lui è voluto star a casa”

Icardi ha perso la fascia di capitano in favore di Samir Handanovic e non prenderà parte alla gara di Europa League in programma domani, la trasferta in Austria contro il Rapid Vienna. Luciano Spalletti, il tecnico dell’Inter, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda in occasione della conferenza stampa attualmente in corso, ma se possibile, l’allenatore di Certaldo ha di fatto ingarbugliato ancora di più la matassa. Parlando con i giornalisti presenti, infatti, Spalletti ha motivato così l’assenza del bomber numero 9 così: «Mauro Icardi non è venuto a Vienna per l’Europa League: era convocato. E’ impreciso dire che l’Inter non lo aveva convocato». Un dettaglio sicuramente non di poco conto quello precisato da Spalletti, una decisione clamorosa giunta dopo che lo stesso Icardi è stato declassato dal ruolo di capitano: «La decisione di togliere la fascia da capitano a Icardi – prosegue l’allenatore interista – è stata difficile e dolorosa, una decisione molto sofferta ma assolutamente condivisa da tutte le componenti del club e presa per il bene dell’Inter». Resta da capire se Icardi subirà ora una multa dopo essersi rifiutato di unirsi alla squadra. Spalletti ha aggiunto che la squadra deve concentrarsi solamente sul Rapid. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ICARDI, VIA FASCIA DA CAPITANO E NON CONVOCATO

Senza fascia e non convocato per la sfida di Vienna contro il Rapid: svolta in casa Inter, Mauro Icardi degradato e fuori squadra per la gara in programma domani per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sky Sport afferma che il comportamento della moglie-agente Wanda Nara è solo la punta dell’iceberg: «Le motivazioni riguardano soprattutto il comportamento di Mauro Icardi e la sua gestione del ruolo. L’argentino è un capitano che parla poco nello spogliatoio, che raramente fa sentire la sua voce nel gruppo e che difficilmente vuole esporsi nei momenti difficili», le parole di Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato sottolinea: «La scelta è stata condivisa dalla società nerazzurra con Luciano Spalletti. Decisione dolorosa, ma fatta per il bene dell’Inter. E, soprattutto, non legata alla situazione riguardante il rinnovo e il mancato accordo per il prolungamento del contratto». Dunque, fascia da capitano a Samir Handanovic: attesi aggiornamenti… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MAURITO NON CONVOCATO PER RAPID VIENNA-INTER

Giornata nera per l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi: il numero 9 nerazzurro non è più il capitano della compagine meneghina (la fascia con la C è passata al portiere Samir Handanovic), ed inoltre, non è stato nemmeno convocato per la gara di Europa League, la sfida di Vienna contro il Rapid in programma domani sera. Il colpo di scena è arrivato al termine dell’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, prima della partenza per l’Austria. Una scelta, quella di togliere la fascia da capitano e di non convocare l’argentino, condivisa dal tecnico Spalletti, dall’amministratore delegato Beppe Marotta, e infine, dal direttore sportivo Piero Ausilio. La doppia scelta verrà probabilmente spiegata quest’oggi in conferenza stampa dall’allenatore di Certaldo, e giunge dopo due mesi di querelle fra la società di corso Vittorio Emanuele e Wanda Nara, moglie e agente del numero nove interista. In queste ultime settimane sono state numerose le frecciate della bionda argentina nei confronti della dirigenza, con la conseguenza che Icardi è stato di fatto isolato nello spogliatoio. Una mossa che prefigura una possibile cessione a fine stagione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INTER, ICARDI NON È PIÙ IL CAPITANO

Clamorosa svolta in casa Inter: Mauro Icardi non è più il capitano della formazione nerazzurra, la società ha deciso di affidare la fascia a Samir Handanovic. Un fulmine a ciel serena per il Biscione, con Beppe Marotta che ha deciso di imprimere una sterzata decisa dopo le polemiche delle ultime settimane sul rinnovo del centravanti. Arrivato nell’estate 2013 dalla Sampdoria, il bomber rosarino è stato eletto capitano dell’Inter dopo Andrea Ranocchia e nelle ultime settimane è finito al centro della bufera per le esternazioni della moglie-agente Wanda Nara sul prolungamento non ancora arrivato. Ora la società nerazzurra ha optato per il cambio di leader: sarà Samir Handanovic, al Biscione dal 2012, a rappresentare la squadra. Sui social si è aperto il dibattito, il sentimento comune è che l’ex Sampdoria possa dare l’addio a fine stagione: un segnale di rottura non riconciliabile tra le parti.

CAPITANO INTER, VIA LA FASCIA A ICARDI: LE REAZIONI

Una delle prime reazioni arriva ‘silenziosamente’ da Marcelo Brozovic, che su Instagram ha messo mi piace a un post in cui si annunciava il cambio di capitano in casa Inter. Ma non solo, sono diversi gli addetti ai lavori a commentare la svolta in casa nerazzurra. Ecco le parole di Fabio Ravezzani: «Secondo me degradare Icardi è stato un errore. Meglio sarebbe stato magari lasciarlo in panchina per dare un segnale. La decisione è molto forte, forse troppo. E compromette definitivamente il rapporto col giocatore. Vedremo». In disaccordo con Beppe Marotta anche Tommaso Labate: «La gestione Marotta non mi sta piacendo per niente. Il modo più sbagliato per tenere Icardi. Il modo più sbagliato per venderlo. Un disastro totale». Netto il giornalista Mattia Todisco: «Appiano Gentile, provincia di Baghdad».

