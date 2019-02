Icardi-Inter, è rottura/ Ira dei tifosi sul web per aver disertato Vienna, ma…

E’ rottura tra Mauro Icardi e l’Inter. Come vi abbiamo raccontato, il bomber argentino non è più il capitano del Biscione, con la fascia passata a Samir Handanovic, e non prenderà parte alla partita in programma questa sera contro il Rapid Vienna, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Nelle ultime ore sono circolate numerose indiscrezioni sulle tensioni all’interno del club nerazzurro, tra un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, le dichiarazioni pubbliche della moglie-agente Wanda Nara e un feeling mai scattato a pieno con i compagni di squadra. E un primo segnale arriva dai social, con la showgirl argentina che non ha pubblicato nulla sulla sua pagina Instagram se non una foto non accompagnata da testi o didascalie in cui si vedono i suoi cinque figli, zainetto in spalla e cani al guinzaglio, pronti per la scuola.

IRA DEI TIFOSI SUL WEB: IL SEGNALE SOCIAL DI MAURITO

Ore di tensione in casa Inter, dunque, con Mauro Icardi che si è presentato questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per primo. Possibile segnale di distensione dall’ex Sampdoria, ma i tifosi non hanno preso per nulla bene la mancata risposta alla convocazione di Luciano Spalletti per la sfida di oggi contro il Rapid Vienna: «Questa mattina Icardi doveva svegliarsi, ragionare a mente fredda, prendere il primo aereo e raggiungere la squadra a Vienna. È ancora in tempo», «È l’inizio della fine…purtroppo…», «#Icardi dopo pranzo ha comunicato alla società che non avrebbe preso parte alla trasferta di Vienna. Icardi o Wanda? Comunque ci sarà un provvedimento per questa scelta. Questo è inaccettabile», solo alcuni dei tweet presenti in rete. Ma attenzione alle Instagram Stories del bomber albiceleste: Icardi infatti sta facendo fisioterapia, un messaggio che punta a smentire le voci sul suo rifiuto di prendere parte alla trasferta austriaca.

