Inter, Spalletti: “Icardi torni presto”/ “Ottimista per il finale di stagione”

Reduce da un periodo positivo, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa domani dalla sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina guidata dall’ex Stefano Pioli. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro: «Tutte le partite sono degli esami, tutte danno la possibilità di ricevere gli stessi punti e non è certo che arrivi sempre questo bonus che va guadagnato sul campo. La squadra ha fatto meglio in questo periodo, ha messo delle cose a posto, ma si è assottigliato il margine di vantaggio sulle altre squadre. Se non vinci, le altre squadre si avvicinano velocemente: ecco perché domano dobbiamo centrare i tre punti». Prosegue Luciano Spalletti: «Nella gara settimanale si può sopperire alle assenze, ma nelle quattro partite in 15 giorni diventa più complicato: spero che Keita recuperi presto anche se servirà qualche altro giorno. Spero che anche Icardi torni a disposizione».

SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-INTER

Una battuta sull’ottima forma espressa da Ivan Perisic: «Il segreto è la maturità del calciatore, la sua forza mentale: in un calcio fatto di insidie e pressioni come il nostro, questo fatto fa sempre la differenza». L’Inter per la Champions League c’è e non ha alcuna intenzione di fare passi indietro: «Ci sono momenti in cui le percentuali e le vittorie consecutive calano, altri in cui tutte fanno punti: non so perché e dove si andrà a finire, tuttavia penso che la quota punti sia vicina a quella della scorsa stagione». Un commento sulla Fiorentina e sul pericolo Luis Muriel: «Avversari con quella velocità sono difficili da affrontare, servirà essere bravi come gruppo. Se lasci Muriel in uno contro uno con spazi larghi è impossibile da fermare perché ha sprint, elasticità muscolare, forza nella corsa. Dovremo sempre avere un atteggiamento collaborativo di squadra, siamo nella condizione di giocarci la partita alla pari e senza timori anche in trasferta con la Fiorentina».

