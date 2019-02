Pronostico Fiorentina Inter/ Bedin: sfida apertissima al Franchi (esclusiva)

Sarà Fiorentina Inter il big match della 25^ giornata di Serie A: la partita avrà inizio quindi oggi alle ore 20,30 tra le mura del Franchi e si annuncia davvero decisiva per entrambe le squadre. La formazione gigliata infatti torna tra le mura di casa reduce dal 4-1 di Ferrara con la Spal, mentre i nerazzurri sono freschi di qualificazione agli ottavi di finale di Europa league, avendo battuto il Rapid vienna. Per presentare la partita tra

Fiorentina e Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per l’Inter contro una Fiorentina che sta attraversando un ottimo periodo di forma e sta giocando bene.

Che Fiorentina si attende stasera? Una Fiorentina pronta a fare la partita, pronta a giocare in attacco per portare a casa un successo che sarebbe molto importante.

Simeone sarà dell’incontro? Credo proprio di sì, del resto la viola è in grado di presentare un attacco molto competitivo, con la presenza anche di Federico Chiesa.

Potrebbe esserci anche Benassi? Sì anche lui è un giocatore fondamentale della compagine di Pioli, uno dei migliori della squadra gigliata.

Tante vittorie senza Icardi: solo un caso? Sì, perchè Icardi ha sempre segnato. E’ vero che l’Inter ha vinto diverse volte senza di lui, ma poteva capitare anche con Icardi. Resta un grande centravanti, un attaccante di grande valore tecnico.

Che Inter si aspetta a Firenze? Un’Inter che giochi per il successo: prendere tre punti a Firenze significherebbe continuare a inseguire i traguardi che la squadra di Spalletti ha fissato e mantenere sempre a distanza le dirette inseguitrici.

Nainggolan sarà della partita? Sta giocando molto bene. Penso di sì, Nainggolan sta crescendo, ha segnato anche un bel gol contro la Sampdoria. Si sta rivelando molto utile alla formazione nerazzurra.

Cosa pensa del sorteggio di Europa League e del prossimo avversario, l’Eintracht Francoforte? L’Eintracht è una squadra molto temibile, come tutte le squadre tedesche. Bisognerà che ci sia la miglior Inter nel prossimo turno di Europa League.

Il suo pronostico su quest’incontro. Incontro che entrambe le squadre vorranno vincere, aperto quindi a qualsiasi risultato.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA