Icardi-Inter, Wanda Nara: “Mauro crede in me”/ “Molti vogliono destabilizzarmi”

«In molti cercano di destabilizzarmi, ma Mauro crede in me»: nuove dichiarazioni, questa volta dall’Argentina, di Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi. Privato della fascia da capitano dall’Inter, l’attaccante argentino non è stato impiegato nelle ultime uscite per un problema al ginocchio, ma è sempre più probabile un addio a fine stagione: la rottura è ormai insanabile e non mancano quotidianamente i botta e risposta “social”. Intervistata dal settimanale argentino Gente, la showgirl ha commentato: «Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita. Ho sempre guadagnato da sola i miei soldi, sono indipendente. Non sto con Mauro per null’altro se non per amore e lo stesso vale per lui. Non c’è stata mai alcuna crisi. Le storie che tirano fuori sono tirate fuori da gente con molta fantasia e molto poco da fare nella vita. Stiamo veramente bene e siamo felici. Brozovic? Non lo conosco, non l’ho neanche mai visto. Mio marito è Mauro Icardi, non so se mi spiego».

WANDA NARA A GENTE: “IVANA? NON HO PROBLEMI CON NESSUNO”

Prosegue Wanda Nara, parlando dei dissidi con la cognata Ivana Icardi: «Non parlerei mai male di alcun familiare. Ci sono cose che succedono all’interno delle famiglia, ma si deve parlarne dentro la famiglia. Io non ho alcun problema con nessuno, amo mio marito e tutta la sua famiglia. Di fatti, mio suocero sta rimanendo con noi». E, come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono mancate le frecciate all’ex marito Maxi Lopez: «È triste che dia maggiore priorità al suo ego personale piuttosto che ai suoi figli. Queste cose si risolvono in tribunale. Oggi ho la responsabilità dell’educazione dei miei figli, sono una madre presente senza il padre e senza familiari vicini. Per questo dovrebbe solo ringraziare per gli esseri umani che sono e per come li ho educati. Lui continua a sparlare, oltretutto di qualcuno che fa così tanto per i suoi figli. È molto grave ed è un maltrattamento. Ha deciso di vivere in un’altra città, io non potrei mai vivere lontana dai miei figli».

