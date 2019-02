Inter, Spalletti: “Non parlo più di Icardi”/ “Var? Bisogna saperlo usare…”

Reduce dal pareggio contro la Fiorentina, l’Inter è attesa domani dalla sfida con il Cagliari: la formazione di Luciano Spalletti vuole tornare alla vittoria per allontanare le rivali dal terzo posto, un’occasione ghiotta da non lasciarsi scappare. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico di Certaldo è tornato sul caso Mauro Icardi: «Sono state dette molte cose: si è espresso Marotta e si è espresso Zhang. Io da qui in avanti parlo di quelli che ci sono, nel senso che non ne parlerò più». La guida tecnica dell’Inter ha poi commentato il post-partita di Firenze: «Resta un po’ di dispiace, la partita l’avevamo fatta e gli episodi non erano stati così determinanti a nostro svantaggio. Avevamo fatto questo e dovevamo portare a casa quanto prodotto, un po’ di dispiacere c’è. I calciatori però sanno che bisogna farsi trovare pronti due-tre giorni dopo, si sono allenati in maniera corretta e mi sembra che abbiano la faccia giusta per andarsi a giocare questo finale di campionato dove c’è ancora la possibilità di scrivere molte cose».

SPALLETTI STUZZICA PIOLI

Luciano Spalletti si è poi soffermato sul Var: «E’ un meccanismo perfetto dal punto di vista della macchina, ma le macchine vanno sempre guidate: ci vuole un’intesa e ci sono anche degli episodi che sono anche difficili da valutare allo schermo. Non è il caso dell’ultimo, ci sono anche altri episodi che lasciano il dubbio. Io non ho consigli da dare su come va migliorato, secondo me l’hanno costruito in maniera giusta e corretta». Poi una frecciatina a Stefano Pioli, tecnico gigliato: «Ha ragione lui, stiamo facendo confusione: ci è tornato anche nella conferenza stampa post-partita. Quelli della mano non sono polpastrelli, ma capezzoli: se ti sbatte la palla su un capezzolo come accaduto a D’Ambrosio, è mano; se ti sbatte sul polpastrello come accaduto a Vitor Hugo nella gara d’andata, non succede niente. Ha ragione lui: dobbiamo continuare a fare ciò che dobbiamo fare perché abbiamo un obiettivo fondamentale».

