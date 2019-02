Mauro Icardi: “Amo l’Inter, ma chi decide mi manca di rispetto”/ Sfogo su Instagram

Mauro Icardi rompe il silenzio: l’ex capitano dell’Inter, sostituito da Samir Handanovic, ha postato su Instagram una lunga lettera su Instagram in cui ribadisce il suo amore nei confronti della maglia nerazzurra e mette nel mirino coloro che gli avrebbero mancato di rispetto. Ecco un passaggio dello sfogo del centravanti argentino: «E’ nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. E’ in quei momenti che ho deciso di rimanere all’Inter, con l’Inter. Quando ho sentito che con i miei gol potevo aiutare l’Inter a essere più forte, di tante cose. Ho rifiutato offerte che difficilmente un giocatore professionista avrebbe rifiutato, tanto più in condizioni simili. Ho giocato con dolori fisici che mi portavano alle lacrime dopo la partita, e nei giorni seguenti. Ma ho sempre solo insistito per scendere in campo, anche contro i consigli medici. Perché scendendo in campo sono riuscito a dimenticare ogni dolore, con l’unico obiettivo di dare tutto quello che potessi per aiutare questi colori. All’Inter, con l’Inter. Per amore dei colori nerazzurri».

“CHI PRENDE LE DECISIONI NON MI RISPETTA”

Le parole di Mauro Icardi arrivano dopo il commento di Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre Cagliari-Inter, con il numero 9 del Biscione che tiene a precisare: «Ho realizzato il mio sogno, il sogno di tutti noi interisti tornando in Champions League, con la squadra di cui ero capitano. Perché ho sempre sentito e trasmesso amore per questi colori. Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l’Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell’Inter. In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato. Nella mia storia. All’Inter. Con l’Inter».

