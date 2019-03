Infortunio De Vrij/ Ultime notizie: problema muscolare, niente Inter-Lazio

Infortunio De Vrj, tegola per Luciano Spalletti: il difensore olandese non sarà a disposizione per Inter-Lazio, ma non solo. Il centrale ha riportato un problema muscolare in ritiro con la Nazionale olandese, ecco il bollettino medico diramato dal club meneghino: «Nella mattinata di oggi, Stefan De Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L’esame ha evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno valutate a inizio settimana prossima». Niente gara dell’ex contro la Lazio, ma non solo: Stefan De Vrij infatti potrebbe alzare bandiera bianca per le partite in programma contro Genoa (3 aprile 2019) e Atalanta (7 aprile 2019).

INFORTUNIO DE VRIJ: TEGOLA PER L’INTER

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulle condizioni di Stefan De Vrij, uno dei pilastri della difesa dell’Inter. Arrivato in estate dalla Lazio a costo zero, l’ex Feyenoord compone insieme a Milan Skriniar uno dei tandem difensivi migliori della Serie A e le sue prestazioni hanno entusiasmato i tifosi nerazzurri: 31 presenze tra Serie A, Champions League ed Europe League con due reti messe a segno. Per la sfida con la Lazio si va verso il ballottaggio tra Joao Miranda e Andrea Ranocchia per sostituirlo, con il centrale brasiliano favorito. Una tegola che non ci voleva in un periodo decisivo per la stagione del Biscione: è partita la volata per la qualificazione in Champions League, Spalletti spera di ritrovare il suo guerriero il prima possibile.

