Inter, campagna social “Street fighter” per pre-campionato/ Video: “Asia, arriviamo”

Inter in modalità “Street Fighter” per la campagna social per il pre-campionato della stagione 2019-2020. I nerazzurri prenderanno parte per la settima volta consecutiva alla International Champions Cup, un appuntamento fisso prima dell’inizio della stagione calcistica dei maggiori campionati europei ed internazionali: la formazione di Luciano Spalletti viaggerà prima a Singapore e poi in Cina, per poi rientrare in Europa. In programma la sfida contro il Manchester United il 20 luglio a Singapore, quella contro la Juventus il 24 luglio in Cina e, infine, quella contro il Tottenham il 4 agosto a Londra. E il Biscione ha scelto il famosissimo videogioco per promuovere la nuova avventura: su Instagram è stato pubblicato un video che si rifa a Street Fighter e alla sua grafica, che ricorda da vicino l’epoca dei primi home computer .

INTER STREET FIGHTER: IL VIDEO

«Asia, stiamo arrivando», si legge nella didascalia del post pubblicato su Instagram e anche tra gli hashtag scoviamo #streetfighter: un omaggio al videogioco arcade del 1987 pubblicato da Capcom e ispirato al manga Karate baka ichidai. Un video per la campagna social che ha riscosso grande successo per il momento: 70 mila visualizzazioni e migliaia di mi piace e commenti. Ecco una carrellata di reazioni: «Che spettacolo stile STREET FIGHTER AHAHA», «Street Fighter 2 Style. #intermedia siete dei draghi», «Ma che bello San Siro versione street fighter!!!». Qui di seguito la sequenza del Biscione in modalità street fighter





