Spalletti: “Icardi non convocato”/ Inter-Lazio: “Non è pronto: resta fuori!”

Luciano Spalletti sgancia la bomba nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio: «Mauro Icardi non è convocato». Il tecnico nerazzurro lascia fuori il centravanti argentino nonostante la pace fatta in settimana e il rientro in gruppo, ecco le sue parole: «L’ho trovato come un calciatore nuovo, non era da tanto con noi: va inserito per bene nel nostro comportamento in allenamento. Visto quanto successo, compreso ieri, ritengo giusto che non sia in grado di aiutare i compagni in questo match». Il tecnico di Certaldo ha poi sottolineato: «Mauro si è allenato in gruppo questa settimana, è rimasto fuori tanto e sono successe cose nuove: valuteremo dalle prossime gare». Emergenza in attacco per il Biscione, che deve fare a meno anche dell’infortunato Lautaro Martinez: l’unico attaccante disponibile è dunque Keita Balde.

LUCIANO SPALLETTI ALLA VIGILIA DI INTER-LAZIO

Il tecnico dell’Inter ha poi parlato della Lazio: «E’ una concorrente diretta che sta disputando un ottimo campionato, come del resto negli ultimi due anni. Inzaghi li fa giocare bene, se non saremo bravi a limitare lo spazio nella trequarti ci creeranno problemi. E i tre punti diventano pesanti». Arma vincente nel derby contro il Milan, Matias Vecino potrebbe giocare ancora da trequartista? «Il fatto di aver fatto subito gol lo ha aiutato, ma era partito comunque forte: sa accompagnare l’azione fino all’area di rigore, va molto bene in progressione e ha messo in difficoltà il Milan. Averlo ritrovato nel pieno delle sue qualità lasciano presagire bene per il futuro». Infine, sul capitolo infortunati: «Ci sono delle esigenze da parte delle federazioni nel comporre una serie di gare: diventa fondamentale per me che i calciatori in Nazionale abbiano un dialogo aperto con il mister e con i dottori».

