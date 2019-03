Pronostico Inter Lazio/ Corso: si accende lo spareggio Champions (esclusiva)

Incontro di cartello stasera con Inter Lazio, posticipo di campionato previsto oggi alle ore 20,30 allo stadio San Siro, nella 29^ giornata di Serie A. La sfida poi si annuncia come un vero e proprio spareggio per la Champions league. La squadra di Spalletti ha 53 punti infatti e viene dal successo nel derby col Milan per 3-2: quella di Simone Inzaghi 45 e viene dal successo all‘Olimpico contro il Parma (ma deve ancora recuperare un incontro). A rendere l’incontro ancor più importante è il possibile ritorno in campo di Mauro Icardi, che pare aver fatto la pace con la dirigenza nerazzurra. Saranno lui e Ciro Immobile i matchwinner di questa classica del calcio italiano? Per presentare Inter Lazio abbiamo sentito Mario Corso: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, una partita che dovrebbe essere molto equilibrata, molto combattuta.

Con il ritorno di Icardi vedremo prima o poi un’Inter a due punte? No, non credo che Spalletti voglia cambiare modulo di gioco. Preferisce schierare sempre l’Inter con una sola punta centrale e quando giocherà titolare Icardi andrà in panchina Lautaro Martinez. Del resto l’Inter ha calciatori molto validi come Perisic e Politano che garantiscono un gioco importante sulle fasce. Il suo modulo di gioco ha senso anche per questo motivo.

Gagliardini nell’undici titolare? Sarà poi lo stesso Spalletti che deciderà. Ci sono anche Borja Valero, Vecino, lo stesso Nainggolan. Gagliardini potrebbe entrare durante la partita.

Inter – Lazio è già spareggio Champions? Direi di sì, nel caso di un successo dell’Inter la formazione nerazzurra potrebbe distanziare una diretta concorrente per la Champions. Per la Lazio quest’incontro ha sicuramente un valore maggiore in chiave Chiampions.

Sarà una Lazio d’attacco a San Siro? La Lazio dovrà fare il match anche lei come l’Inter. Se però la compagine biancoceleste sceglierà questa tipologia di gioco potrebbe esporsi ai contropiedi nerazzurri. L’Inter potrebbe approfittarne.

Caicedo o Correa al fianco di Immobile? Sono tutti due attaccanti molto validi, uno di movimento, l’altro più abile in area di rigore. Potrebbero giocare sia Caicedo che Correa.

Come vede il duello delle panchine? Molto bello con due allenatori che hanno fatto bene nella loro carriera e hanno dimostrato tutto il loro valore finora. Spalletti magari ha più esperienza. Simone Inzaghi è un tecnico molto valido anche lui.

Il suo pronostico su quest’incontro. Inter favorita giocando in casa, ma che dovrà evitare di ripetere prestazioni non brillanti con formazioni meno forti della Lazio dove ha pagato dazio. L’Inter potrebbe sfruttare anche l’entusiasmo del successo nel derby. La partita con la Lazio però non sarà così scontata e bisognerà giocare nel modo migliore per riuscire a cogliere i tre punti.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA