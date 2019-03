Infortunio Nainggolan/ Inter, tegola per Spalletti: salta il derby con il Milan?

Infortunio Nainggolan, brutte notizie per l’Inter: Luciano Spalletti rischia di perdere Radja per diverso tempo. Il centrocampista belga si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema muscolare riscontrato nel corso dell’allenamento di ieri. Come evidenziano i colleghi di Fc Inter 1908, l’ex Roma è alle prese con una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra: certa la sua assenza nella sfida in programma domani in Germania contro l’Eintracht Francoforte, andata degli ottavi di finale di Europa League, ma non solo. Il numero 44 rischiail forfait anche per il derby contro il Milan in programma domenica 17 marzo 2019.

INFORTUNIO NAINGGOLAN: ALTRA TEGOLA PER L’INTER

Arrivato in estate dalla Roma, Radja Nainggolan ha già dovuto fare i conti con altri problemi muscolari in questa stagione e filtra malumore sui social da parte dei sostenitori nerazzurri. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del classe 1988, tornato sui suoi livelli abituali dopo un periodo con prestazioni fortemente negative. Spalletti valuterà come sostituirlo, già alle prese con l’assenza di Mauro Icardi: il centravanti, ex capitano nerazzurro, non sarà a disposizione neanche per la sfida di domani contro i rossoneri di Germania. Fino ad oggi Nainggolan ha raccolto 26 presenze tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia, con quattro reti e tre assist.

🚨 | ESAMI@OfficialRadja si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra.#Fcim — Inter (@Inter) 6 marzo 2019





