Inter, incontro Marotta-Icardi-Wanda Nara/ “Per soluzione nell’interesse di tutti”

Inter, importanti novità sul fronte Mauro Icardi. Come reso noto dalla società nerazzurra, Beppe Marotta ha incontrato oggi a Milano l’ex capitano insieme alla moglie-agente Wanda Nara: «L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna Mauro Icardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte». Primo summit ufficiale tra le parti dopo la rottura delle scorse settimane, con la dirigenza meneghina che ha deciso di togliere la fascia da capitano dal braccio del numero 9 per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Nelle ultime gare Icardi non è sceso in campo per un problema al ginocchio, sul quale i tifosi nutrono grossi dubbi, e non sono mancate le frecciatine della showgirl argentina nei confronti della società per aver degradato il compagno.

INTER: INCONTRO MAROTTA, ICARDI, WANDA NARA

Mauro Icardi non prenderà parte alla sfida in programma contro l’Eintracht Francoforte, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma Luciano Spalletti ha bisogno di lui per il finale di stagione, date anche le ultime battute d’arresto registrate da Radja Nainggolan e compagni. Nel suo editoriale su TMW, Tancredi Palmeri ha fatto il punto della situazione: «L’Inter rivuole Icardi in campo, Icardi non transige sull’offesa della fascia di capitano: è un cane che si morde la coda. Inoltre, Spalletti ha una atteggiamento più aggressivo, Ausilio più inespugnabile, solo Marotta sembra procedere verso una politica conciliatoria, ma non basta. E allora quello che alcuni hanno ipotizzato, è proprio quello che ha chiesto Icardi: vuole incontrare Steven Zhang, esporre a lui le sue ragioni, e sentirsi dire in faccia eventualmente di cosa lo si rimprovera. E eventualmente – ma siamo nelle ipotesi in questo caso – scendere a patti per il resto della stagione. Ma solo con la proprietà. Ma Steven Zhang arriverà di presenza solo in occasione del derby, e in più in principio è stato risposto picche a Icardi su una tale eventualità. Eppure. Eppure non è detto. […] E attenzione, perché qualcosa si sta smuovendo: Marotta vuole risolvere la situazione, ed è previsto nelle prossime ore – per davvero, non come certi incontri paventati sui media e in verità mai andati in scena – un vertice tra il massimo dirigente e Wanda Nara, e stavolta senza rinvii o silenzi di sorta. E potrebbe davvero essere l’ultima possibilità».

