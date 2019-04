Pronostico Inter Roma/ Corso: occhio a Icardi, può decidere il match (esclusiva)

Inter Roma sarà la sfida più attesa di questa 33^ giornata di Serie A: fischio d’inizio atteso a San Siro alle ore 20.30. Una classica del nostro calcio che spesso ha deciso gli scudetti anche prima degli anni del dominio della Juventus. La partita poi si annuncia davvero apertissima: in campo ci saranno due squadre in leggera ripresa anche se non stanno giocando benissimo. In ogni caso l’Inter è passata a Frosinone nella precedente giornata mentre la Roma viene da due successi consecutivi con la Sampdoria e con l’Udinese. Se poi controlliamo la classifica quella di questa sera si annuncia come una partita dove i punti varranno doppio per la qualificazione alla Champions, una sfida che potrebbe proporre grandissime emozioni e magari tanti gol. Per presentare Inter Roma abbiamo sentito Mario Corso: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per tutte e due squadre. E’ un Inter in effetti in crescita a cui il pareggio potrebbe anche andare bene per raggiungere l’obiettivo della Champions League.

Lautaro Martinez o Icardi al centro dell’attacco? Intanto sarà lo stesso Spalletti a decidere chi mandare in campo. Poi Icardi è in un momento di forma molto buono e potrebbe essere lui a giocare. La sua presenza potrebbe essere molto importante con la Roma

Si aspetta un Inter d’attacco, pronta a fare il match? Mi aspetto un Inter che cerchi innanzitutto di portare a casa la partita. Sicuramente sbloccare il risultato potrebbe essere decisivo per l’esito dell’incontro.

Il rientro di Kolarov quanto potrà dare alla difesa giallorossa? Un rientro come quello di Kolarov non potrà che aiutare molto la squadra di Ranieri. Un giocatore come Kolarov è essenziale nella difesa giallorossa.

Quanto peserà l’assenza di De Rossi? Ci sarà Pellegrini al suo posto? Devo dire che anche Pellegrini potrà dare il suo apporto, non cambierà molto. La Roma del resto ha una buona rosa e sta facendo risultato anche se in effetti non sta giocando molto bene.

Dove si deciderà questa sfida? Se l’Inter confermerà la validità del suo reparto arretrato potrebbe fare molto bene. In avanti la squadra nerazzurra riesce sempre a avere le sue occasioni e potrebbe contare molto nell’equilibrio di questo confronto.

Chi sarà il matchwinner di quest’incontro? Icardi potrebbe essere il matchwinner della partita e risolverlo a favore della formazione nerazzurra.

Il suo pronostico su Inter Roma. Spero che l’Inter faccia sua questa sfida, spero che arrivi in ogni caso un risultato positivo. Mi auguro ovviamente che arrivi un successo con la Roma…

