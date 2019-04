Pronostico Inter Atalanta/ Marchesi: Icardi può decidere il derby (esclusiva)

Sarà un derby un po’ speciale quello previsto questa sera tra Inter e Atalanta, alle ore 18,00 tra le mura di San Siro, per la 31^ giornata di Serie A. Questa sera infatti i due club sono pronti a giocarsi molto in vista della prossima Champions league. La formazione milanese dopo aver ritrovato Icardi e vinto 4-0 a Marassi col Genoa , ha 56 punti in classifica: la Dea invece ha dominato col Bologna 4-1 in casa, è quinta con 51 punti. Sarà quindi un vero e proprio spareggio Champions questa sera. Per presentare il derby Inter Atalanta abbiamo sentito Rino Marchesi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, tra due formazioni in ottima forma, una partita equilibrata, interessante, molto incerta.

Si aspetta un’Inter aggressiva in questo derby lombardo come a Genova? L’Inter vista a Genova ha mostrato un ottimo calcio e potrebbe replicare stasera contro la squadra di Gasperini. Non ci sarebbe quindi da sorprendersi di tutto questo!

Quanto conterà questa sfida in ottica Europa? Molto, ma c’è da dire che l’Atalanta ha anche la possibilità di fare molto bene in Coppa Italia essendo in semifinale. Ha quindi due possibilità da giocarsi in questo finale di stagione.

Icardi match winner per l’Inter? Perchè no, Icardi è molto forte, è giocatore di grande qualità tecnica. Col Genoa ha fatto una grande partita, potrebbe essere decisivo stasera…

Atalanta con ambizioni di Champions quindi. E’ la classifica e il calcio che sta mostrando a confermare questa cosa.

Bergamaschi d’attacco a San Siro? L’Atalanta non è squadra che gioca in modo diverso, è la sua modalità di calcio che mostra ogni partita. Del resto ha l’attacco migliore del campionato…

Barrow al posto di Zapata squalificato? Quello che conta sarà tutto il complesso della formazione di Gasperini più che le individualità, il singolo calciatore, il rendimento di tutta la squadra.

Dove si deciderà questo derby? Penso proprio che a centrocampo si possa deciderà questo derby, qui si possa decidere l’esito di Inter Atalanta.

Il suo pronostico su quest’incontro. Partita da tripla difficile da pronosticare, molto equilibrata, molto incerta dove potrebbe succedere veramente di tutto!

(Franco Vittadini)



