Mauro Icardi: “Resto all’Inter”/ Niente Juventus? Attacco alla stampa: “Fake news”

Mauro Icardi, messaggio ai tifosi dell’Inter: resto qui. Su Instagram, l’ex capitano nerazzurro ha fatto chiarezza sul suo futuro: «Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter. Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare». Ed ha ribadito, sgombrando il campo da dubbi e indiscrezioni: «Ripeto: ho già espresso all’Inter la volontà di rimanere perché l’Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre».

MAURO ICARDI RESTA ALL’INTER ED ATTACCA I GIORNALISTI

Dopo il rinnovo di Milan Skriniar, ecco un’altra notizia importante per tutti i tifosi dell’Inter. Reduce da una stagione tra luci ed ombre, compromessa dalla semi-rottura con la società per la rimozione della fascia da capitano e dalle liti con il tecnico Luciano Spalletti, l’attaccante argentino non ha intenzione di lasciare MIlano e l’Inter: il classe 1993 è pronto a dunque a restare in nerazzurro, con la speranza di regalare ai sostenitori del Biscione un trofeo nella prossima stagione. E nel messaggio pubblicato su Instagram c’è anche un attacco diretto agli organi di stampa, che nell’ultimo periodo hanno ipotizzato un suo addio all’Inter ed un imminente trasferimento alla Juventus: i bianconeri da tempo seguono l’ex Sampdoria, ma già il presidente Zhang aveva annunciato che il bomber non si sarebbe mai trasferito alla Vecchia Signora. Parole di circostanza o sarà così? Non ci resta che attendere: Mauro Icardi ha annunciato la sua permanenza, vedremo il responso del calciomercato…

