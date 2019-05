Nuova maglia Inter 2019-2020/ Foto: nerazzurra con strisce anche oblique

Presentata la nuova maglia Inter per il campionato 2019-2020, che in realtà farà il debutto domenica sera in Inter Empoli, sperando che possa poi essere utilizzata anche in Champions League – lo sapremo naturalmente in base ai verdetti di domenica sera. Tra le caratteristiche spiccano i bordi bianchi al collo e sulle maniche ma soprattutto le strisce “spezzate”, che saranno infatti oblique nella fascia dello sponsor, che sarà ancora una volta Pirelli. Nei giorni scorsi erano state diffuse foto della maglia da trasferta, che dovrebbe essere verde acqua con inserti nero e oro, tuttavia in questo caso si tratta di un annuncio ufficiale, pubblicato dall’Inter sui propri social network ufficiali. Nessun dubbio dunque sulla cosiddetta maglia Home, cioè quella che l’Inter utilizzerà sempre in casa e quando possibile anche in trasferta – la prima maglia appunto.

NUOVA MAGLIA INTER: LE REAZIONI DEI TIFOSI

Come sempre succede, la nuova maglia Inter scatena i commenti dei tifosi e naturalmente trovare l’unanimità è impossibile. C’è chi è soddisfatto e chi invece critica, talvolta anche in modo pesante. In ogni caso possiamo definirla come una maglia abbastanza tradizionale, ad eccezione delle strisce oblique nella fascia dello sponsor. Sicuramente aveva fatto discutere molto di più la nuova maglia della Juventus, che ha abolito le strisce e sarà metà bianca e metà nera, con i due lati separati da una sottile striscia rosa. Per quanto riguarda l’Inter, la prima maglia che ha fatto più discutere di recente fu quella completamente nera con solamente sottilissime righe azzurre a mantenere il classico abbinamento cromatico per la Beneamata. Al di là dei giudizi estetici, tutti i tifosi saranno d’accordo su un punto: se il debutto sarà fortunato e si potrà festeggiare la qualificazione alla Champions League, la maglia verrà accolta da tutti con simpatia.





