Rakitic all’Inter/ Trattativa con il Barcellona, accordo vicino: saluta Joao Mario

Ivan Rakitic all’Inter, procede spedita la trattativa con il Barcellona per il centrocampista croato. Aspramente criticato dai tifosi blaugrana dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool, il classe 1988 potrebbe lasciare la Catalogna dopo cinque stagioni e i nerazzurri sono pronti ad approfittarne. Dopo aver trattato a lungo Luka Modric, la dirigenza meneghina è al lavoro per l’acquisto di un altro top player croato per la mediana: Beppe Marotta ci sta provando e arrivano importanti aggiornamenti dalla Spagna. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, l’Inter avrebbe accelerato per il croato e la fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Un altro segnale arriva dall’acquisto già ufficializzato di de Jong dall’Ajax, con il presidente blaugrana Bartomeu che ha annunciato di voler ringiovanire la rosa a disposizione di Valverde.

RAKITIC ALL’INTER? PRESSING SUI BLAUGRANA

Inter scatenata sul mercato in vista della prossima stagione: l’arrivo di Diego Godin è cosa fatta, manca solo l’ufficialità, mentre la dirigenza sta provando ad assicurarsi Antonio Conte per la panchina. Uno dei pilastri della mediana del tecnico salentino potrebbe essere proprio Ivan Rakitic, che in nerazzurro ritroverebbe il connazionale Marcelo Brozovic. L’intesa con l’entourage del calciatore è ok, manca solo l’accordo con il Barcellona. E chi verrà ceduto? Non mancano le proposte per Vecino, che piace molto in Premier League, mentre è quasi certa la cessione di Joao Mario: arrivato due stagioni fa dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro, il numero 15 non ha convinto la dirigenza interista e non mancano le richieste. Come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, Everton e Monaco hanno già effettuato un sondaggio per sondare il terreno in vista della sessione di mercato estiva.

