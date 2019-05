Josip Ilicic al Napoli?/ Accordo col calciatore: l’Atalanta pensa a Verdi!

Josip Ilicic al Napoli, azzurri già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Lo sloveno è uno dei trascinatori dell’Atalanta targata Gian Piero Gasperini, 12 reti e 7 assist in campionato fin qui, e sembra pronto per il salto di qualità. Accostato all’Inter nella scorsa sessione di mercato, il classe 1988 ex Fiorentina e Palermo avrebbe già raggiunto l’accordo con la dirigenza partenopea secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport: contratto triennale da 2,2 milioni di euro a stagione, intesa ok con l’entourage. Resta però da convincere l’Atalanta, non incline a privarsi di uno dei punti di riferimento degli schemi del tecnico di Grugliasco: Aurelio de Laurentiis è al lavoro per intavolare una trattativa sulla base di 12 milioni di euro e potrebbe anche inserito nell’affare il cartellino di Roberto Inglese, attualmente in prestito al Parma e molto gradito alla Dea come alternativa a Duvan Zapata.

ILICIC-NAPOLI, VERDI NELLA TRATTATIVA?

Attualmente Josip Ilicic guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, con contratto in scadenza 30 giugno 2020, il Napoli è pronto ad offrirgli l’occasione in un top club ed un aumento sensibile di ingaggio. Come sottolinea Sky Sport, quello dello sloveno non è l’unico profilo monitorato dal direttore sportivo Giuntoli: fari puntati anche su Benjamin Bourigeaud, 25enne di proprietà Rennes in scadenza 2021. Tornano all’affare Ilicic-Napoli, quello di Inglese non è l’unico nome spendibile per gli azzurri: Tuttomercatoweb sottolinea che il club orobico ha sondato il terreno con gli azzurri per Simone Verdi. Arrivato al San Paolo nell’estate 2018 dal Bologna, il fantasista non ha trovato molto spazio alla corte di Carlo Ancelotti e la Dea potrebbe garantirgli un minutaggio più elevato e l’occasione di recitare un ruolo da protagonista in Europa. Non è da escludere, dunque, che possa andare in porto uno scambio in attacco tra i due club, con il Napoli pronto ad aggiungere qualche milione. Attesi aggiornamenti, il mercato estivo deve ancora iniziare ma ecco i primi rumors degni di nota…

