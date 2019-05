Juventus, Dybala/ Il fratello: “Vuole andarsene, tutta colpa di Cristiano Ronaldo…”

Sembra giunta agli sgoccioli la permanenza di Paulo Dybala in casa Juventus, per lo meno, stando a quanto sostenuto dal fratello de La Joya. Gustavo è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Radio Impacto Cordoba, e senza farsi troppi problemi ha ammesso: «Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l’unico ad andarsene». Parole semplici ma significative, che hanno destato scalpore e che stanno facendo in breve tempo il giro del mondo. Per Gustavo, il fratellino è infelice in bianconero, e i problemi sono iniziati da quando alla Continassa è sbarcato sua maestà Cristiano Ronaldo: «Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo – le parole del fratello -. I problemi sono in campo: non si può contro di lui e Paulo è giovane…». Quindi Gustavo prova a sbilanciarsi su quale possa essere la prossima meta dell’ex attaccante del Palermo: «Rimarrà in Italia o andrà all’estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più».

JUVENTUS, DYBALA. IL FRATELLO: “VUOLE ANDARSE”

A questo punto ci si domanda cosa ci sia di vero nelle parole del fratello dell’attaccante bianconero, e nel contempo, quale potrebbe essere la prossima squdra dell’argentino. Secondo La Gazzetta dello Sport non è da escludere l’Atletico Madrid, che negli scorsi giorni ha salutato Antoine Griezmann e che ha quindi un vuoto da colmare con un calciatore importante. Per acquistare Dybala dovrebbero bastare circa 100 milioni di euro, una cifra elevata nonostante la stagione che volge alla conclusione non sia stata delle migliori, con solo cinque reti siglate in campionato e altrettante in Champions League. La sensazione circolante è che se dovesse giungere a Vinovo la proposta giusta, la Juventus, d’accordo con il giocatore, potrebbe non pensarci due volte ed accettarla, soprattutto se alla fine dovesse rimanere Allegri sulla panchina bianconera.

