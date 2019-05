Juventus, vertice Allegri Agnelli/ Il futuro dell’allenatore: rinnovo o addio?

Massimiliano Allegri sarà ancora l’allenatore della Juventus nella prossima stagione? Per il momento è ancora tutto in discussione: la cena del mercoledì sera ha chiarito forse alcuni aspetti sul futuro ma non si è parlato nel concreto di come proseguire, mentre oggi è previsto un vertice tra il tecnico e Andrea Agnelli alla presenza anche di Fabio Paratici e Pavel Nedved. Probabilmente i quattro si vedranno alla Continassa, e da questa chiacchierata potrebbe arrivare il verdetto: chiaramente se Allegri dovesse essere confermato (e in quel caso andrebbe anche a rinnovare il contratto) verrebbe meno tutta quella lista di tecnici che potenzialmente potrebbero prenderne il posto in panchina. Dei quali parleremo in questo contesto, ma intanto va capito su quali punti verte la possibilità o meno che Allegri resti l’allenatore della Juventus per la stagione 2019-2020, eventualmente per quanto rinnovi e, posto tutto ciò, quali sarebbero le basi sulle quali Agnelli e la dirigenza dei campioni d’Italia darebbero fiducia al tecnico che ha vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia raggiungendo due finali di Champions League, ma che sembra aver definitivamente aver perso il suo credito tra la maggior parte dei tifosi, soprattutto per un gioco assente e lo scarso coraggio mostrato in Champions League.

VERTICE ALLEGRI-AGNELLI: COSA SUCCEDERA’?

Dunque il vertice tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri verterà su come agire in caso di rinnovo: il presidente è il primo sostenitore del tecnico (a differenza di Paratici e Nedved, che sponsorizzano il cambiamento e in particolare Pep Guardiola) ma anche il numero 1 della Juventus non sarebbe dell’idea di rivoluzionare la rosa. Che è invece quanto Allegri avrebbe già chiesto: acquisti sulla scia di Cristiano Ronaldo, cioè dei campioni che anche a livello di mentalità facciano la differenza in Champions League (perchè alla fine si riduce tutto a quello, o quasi). La campagna acquisti di questa portata passerebbe inevitabilmente dal sacrificio di grossi nomi: Paulo Dybala e Miralem Pjanic, ma anche Joao Cancelo sarebbe sacrificabile dall’attuale allenatore. Agnelli invece è su un’altra linea d’onda: quella della continuità del progetto. Anche lui è convinto che qualcosa vada fatta ma parla soprattutto di “puntellare”, con innesti mirati e senza mettere mano al portafogli tirando fuori i pezzi da novanta. Chiaramente se alla fine queste due vedute non si dovessero avvicinare la separazione sarebbe quasi scontata; a quel punto, gli scenari possibili in casa Juventus sarebbero diversi e verranno affrontati a tempo debito.

