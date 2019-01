Cristiano Ronaldo accusato di stupro/ L’avvocato di Kathryn Mayorga incontra l’ex di CR7

Nuovi sviluppi sul caso Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Dopo la richiesta dell’esame del Dna, con il legame che ha affermato di non essere sorpreso, il difensore del centravanti della Juventus si è recato a Londra per incontrare Jasmine Lennard, ex fidanzata di Cr7 che aveva dichiarato di possedere «prove compromettenti». Come riporta Sport Mediaset, l’incontro è stato confermato da Larissa Drohobyczer dello studio Stovall & Associates, ma non sono stati resi noti i contenuti del summit. «Dopo tante richieste da parte dei media, posso confermare che Leslie Mark Stovall ha parlato con la signora Lennard sul tema Cristiano Ronaldo. La ragione del suo viaggio a Londra è stato l’incontro con il legale Jonathan Coad e la sua cliente Jasmine Lennard», si legge nel comunicato diramato.

CRISTIANO RONALDO, IL CASO STUPRO

Jasmine Lennard, ex concorrente del Grande Fratello inglese, aveva definito Ronaldo un mammone multimilionario metrosexual, accusandolo di avere una personalità bipolare. Ricordiamo che Kathryn Mayorga ha deciso di ricorrere al tribunale civile per annullare l’accordo di riservatezza firmato nel 2009 riguardo l’abuso sessuale, così da affrontare l’ex calciatore del Real Madrid in sede penale. Accuse sempre rispedite al mittente dal cinque volte Pallone d’Oro, che recentemente ha commentato: «Le accuse di stupro sono disgustose, ma sono sereno perché ho la coscienza pulita. Confido nel fatto che presto sarà tutto chiarito». A ottobre, ai microfoni di France Football, aveva aggiunto: «È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare».

