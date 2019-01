Pronostico Juventus Milan/ Dino Zoff: “In una partita secca può accadere di tutto” (Esclusiva)

Il pronostico di Juventus–Milan diventa più difficile visto che parliamo di una finale. La gara sarà in programma stasera alle 18, 30 a Gedda in Arabia Saudita. Una gara infarcita di polemiche per la decisione della Lega calcio di disputare quest’incontro in uno stadio dove le donne potranno entrare non tutti i tutti i settori dello stadio, ma solo in settori appositi. Quelli più vicini al terreno di gioco saranno infatti vietati alle donne, che potranno assistere sole nei settori per le famiglie e per le donne non accompagnate. Al di là delle polemiche e delle norme discriminatorie nei confronti del gentil sesso in Arabia Saudita rimane l’aspetto sportivo. 7 successi a testa per Juventus e Milan, uno spareggio questa edizione di Supercoppa. Per il Milan l’ultimo nel 2016, per la Juventus nel 2015. Una finale senza due giocatori come Mandzukic e Suso che vedrà magari la presenza di Paqueta. Una finale che dovrebbe parlare bianconero anche per la presenza di Cristiano Ronaldo. Resta a Higuain e Cutrone il tentativo di provare a battere la Juve. Si spera che sia grande spettacolo, Juventus e Milan, le due grandi del calcio italiano. Per presentare la finale di Supercoppa abbiamo sentito Dino Zoff. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Come vede questa finale di Supercoppa?

Sarà una partita secca, tutto potrà accadere, non ci sarà niente di scontato, di prevedibile.

Mandzukic assente chi in campo tra Bernardeschi e Douglas Costa?

Devo dire che in questo senso la Juventus non ha molti problemi, ha una rosa veramente ampia su cui puntare.

Allegri potrebbe utilizzare Cancelo dall’inizio?

Queste sono cose che deciderà lo stesso Allegri che conosce le reali condizioni del giocatore. Diciamo che se Cancelo non è ancora posto fisicamente rischiarlo non sarebbe l’ideale.

Juventus superiore sul piano tecnico su cosa punterà anche la formazione di Allegri?

Credo che poi alla fine quello che conti sia tradurre in gol le varie azioni di gioco per vincere la partita.

Gattuso potrebbe utilizzare Paquetà?

Vedremo, magari potrebbe utilizzarlo durante l’incontro. Non sarà facile anche per Paqueta riuscire a calarsi nel match dal momento che è da poco tempo che è arrivato al Milan.

Milan a due punte con Cutrone e Higuai?

Non lo so, perchè poi non è detto che giocando con due punte si riesca a vincere a portare a casa la Supercoppa.

Come i rossoneri potrebbero mettere in difficoltà la Juevntus?

Nel modo ideale, affrontando la Juventus in modo determinato per disputare un grande incontro, un grande match.

Qual è il suo pronostico di Juventus Milan?

Juventus favorita, leggendo i numeri, le statistiche, ma poi resta una partita secca, dove tutto potrà succedere…

Cosa pensa delle polemiche sorte intorno alla sede di questa partita…

Secondo me sono esagerate, perchè poi spetta all’Arabia Saudita risolvere i suoi problemi. In questo modo non si potrebbe giocare da nessuna parte per tutte le situazioni che esistono in ogni parte del mondo!

(Franco Vittadini)



