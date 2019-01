Federico Bernardeschi, niente festa per la Supercoppa/ Chiuso in bagno per scherzo de Le Iene dopo Juve-Milan

Juventus-Milan è terminata 1-0: la rete di Cristiano Ronaldo ha permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di sollevare la Supercoppa Italiana 2018/2019. Primo trofeo della stagione per i bianconeri, che hanno potuto festeggiare l’ennesimo successo dell’ultimo periodo. Grande gioia per tutti, tranne uno: parliamo di Federico Bernardeschi, che è rimasto ‘escluso’ dalla festa dei suoi compagni di squadra. Nessun problema con mister Allegri o dissidio con i compagni di squadra: la colpa è de Le Iene! Domenica 20 gennaio 2019 verrà trasmesso lo scherzo del programma in onda su Italia Uno al fantasista di Carrara, che è rimasto chiuso in bagno subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Banti…

LO SCHERZO DE LE IENE A BERNARDESCHI

«Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi invece di festeggiare con i suoi compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana è rimasto chiuso in bagno per colpa de Le Iene», questo il tweet pubblicato dal profilo ufficiale del programma, che ha trovato l’immediata replica dell’ex Fiorentina: «Ma uno potrà festeggiare la vittoria della Supercoppa in santa pace? Ovviamente no finché ci sono Le Iene! Bravi, me l’avete fatta ragazzi!». Uno scherzo ben riuscito, con l’anticipazione video che sta raccogliendo già migliaia di commenti e condivisioni: c’è chi sottolinea la ripetizione dell’epiteto ‘porco due’ e chi si complimenta con l’inviato del programma. Qui di seguito vi proponiamo il siparietto social

Il calciatore della @juventusfc @fbernardeschi invece di festeggiare con i suoi compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana è rimasto chiuso in bagno per colpa de #LeIene. Vi aspettiamo domenica 20 gennaio dalle 21:10 su Italia1 per scoprire il perché 😎😎😎 pic.twitter.com/Mdzl6IxMso — Le Iene (@redazioneiene) 17 gennaio 2019

Ma uno potrà festeggiare la vittoria della #Supercoppa in santa pace? 😂 ovviamente no finché ci sono @redazioneiene! Bravi, me l’avete fatta ragazzi! https://t.co/cBQPYbEBIm — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 17 gennaio 2019





