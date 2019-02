Pronostico Sassuolo-Juventus/ Cuccureddu: flessione bianconera? Solo un momento (esclusiva)

Stasera alle ore 18.00 avrà inizio la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus: un banco di prova pesantissimo per Allegri che approda alla 23^ giornata di campionato con un pareggio indigesto, registrato con il Parma nel turno precedente. Ancor prima poi la Vecchia Signora ha subito l‘esclusione della Coppa Italia in favore dell’Atalanta: non è quindi proprio il miglior momento per i bianconeri, a caccia oggi di un sonoro riscatto al Mapei Stadium. A deficitare in queste due partite è stata la difesa della Juventus, con 6 reti incassate in pochi giorni: il Sassuolo, che sogna oggi l’impresa casalinga, farà quindi di tutto per approfittare di questo momento complicato. Per presentare la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Quando la Juventus sa giocare da Juve riesce sempre a imporsi e a vincere le sue partite. Dovrebbe essere così anche stavolta.

Che incontro si attende dal Sassuolo? sassuolo juvenusLa solita partita che fanno le provinciali quando incontrano la Juventus. Dovrebbe essere così anche per la formazione emiliana stasera.

De Zerbi allenatore del futuro? Aspettiamo a dirlo, tutti gli allenatori sono bravi. Tutti gli allenatori sanno fare il loro mestiere. Si diceva che Di Francesco fosse l’allenatore più bravo del mondo, ora viene messo in discussione anche lui. Per De Zerbi vale lo stesso discorso.

Matri e Di Francesco nel reparto offensivo neroverde? Sarà una decisione dello stesso De Zerbi chi schierare stasera, spetterà a lui scegliere l’undici migliore del Sassuolo.

Da cosa dipende questa flessione della Juventus? Può capitare nel corso di una stagione, non c’è da sorprendersi sono cose che succedono a tutte le squadre di calcio.

Ci si deve però preoccupare in vista della sfida di Champions con l’Atletico Madrid? Sicuramente bisognerà che la Juventus aumenti la sua condizione fisica, il suo livello di gioco per evitare sorprese spiacevoli. L’Atletico Madrid è una signora squadra e la Juventus dovrà giocare ai suoi migliori livelli.

Basterà Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo? No non basta mai un solo giocatore anche fosse Cristiano Ronaldo per vincere una partita. Ci deve essere tutta la squadra a partecipare, tutto il collettivo deve essere fondamentale nel successo finale di una partita.

Il suo pronostico su quest’incontro. Quando gioca la Juventus, punto sempre su di lei. In questo momento mi sembra veramente superiore a tutte le squadre nel campionato italiano. Deve saper giocare sempre da Juventus però…

(Franco Vittadini)



