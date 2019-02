Pronostico Juventus Frosinone/ Iuliano: “I bianconeri vinceranno ancora” (Esclusiva)

Il pronostico di Juventus Frosinone è tutto dalla parte dei bianconeri, nonostante questi potrebbero avere già la testa alla prossima settimana. La formazione di Allegri infatti giocherà poi in Spagna mercoledì in Champions con l’Atletico Madrid. Bianconeri che vengono dal successo col Sassuolo in trasferta per 3–0 e hanno 63 punti, undici sul Napoli. Laziali che hanno espugnato Marassi battendo la Sampdoria 1–0. Secondo successo consecutivo in trasferta dopo quello di Bologna. 16 punti in classifica a due dalla quota salvezza e momento di forma decisamente positivo. La Juventus potrebbe fare turnover e partirà largamente favorita. Vedremo se il Frosinone saprà fermarla, fare l’impresa. Per presentare questo match abbiamo sentito Mark Iuliano. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita con il pronostico a favore della Juventus ma come sempre da giocare come sono tutti gli incontri di calcio…

Turnover bianconero?

Potrebbe essere visto il prossimo impegno con l’Atletico Madrid, un po’ di turnover Allegri potrebbe farlo.

Un po’ di rilassamento in vista del match di Champions…

No non credo proprio, la Juventus punta sempre a fare bene in campionato e a non snobbare nessuna partita. Nessun pericolo di rilassamento quindi…

Bentancur dall’inizio?

La formazione non la faccio io, posso solo dire che Bentancur sta disputando una grande stagione. E’ un giocatore di ottimo livello tecnico.

E Kean?

Vale lo stesso discorso, non tocca a me decidere chi scenderà in campo. Kean non ha giocato molto ma è un giovane interessante.

Che partita si aspetta dal Frosinone, catenaccio, una difesa importante.

Non so se difendersi a oltranza possa servire tantissimo con la Juventus anziché giocare la partita.

Sorpreso degli ultimi exploit della formazione laziale, i due successi in trasferta?

Baroni sta lavorando bene e il Frosinone è migliorato molto. E’ una squadra con un’identità e un gioco ben preciso. I successi a Bologna e a Genova contro la Sampdoria sono molto importanti. Credo quindi che la squadra laziale se la possa giocare fino in fondo per la salvezza.

Il suo pronostico su quest’incontro.

Dico Juventus, vedo un successo della squadra di Allegri.

Come vede la Juventus in Champions con l’Atletico Madrid, sarà l’anno buono con Cristiano Ronaldo per vincere finalmente?

La Juventus ha le possibilità per fare bene con l’Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo è un campione e la Juventus è tra le favorite della Champions. Speriamo che sia l’anno buono per vincere la Champions.

(Franco Vittadini)



