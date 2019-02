Fabio Paratici: “Mbappé-Salah fantamercato”/ Juventus: “Ramsey gran colpo. Icardi…”

Scudetto, Champions League e calciomercato: Fabio Paratici a tutto tondo ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, con il direttore sportivo che ha fatto il punto della situazione in casa Juventus. «Mbappè e Salah? In questo momento è fantamercato e basta, siamo a febbraio: non sappiamo cosa accadrà a giugno. Credo che un grande colpo sia già stato fatto, ovvero Aaron Ramsey: è un calciatore che ha fatto più di 350 con la maglia dell’Arsenal, è già un grande colpo per noi», le parole del diesse juventino sui nomi circolati negli ultimi giorni, soffermandosi successivamente su Paulo Dybala: «Ha giocato quasi sempre, ha già dimostrato tanto nonostante abbia solo 25 anni: deve continuare a lavorare per diventare la bandiera della Juventus e lo diventerà. Ne sono certo perché ha delle grandi doti umane».

JUVENTUS, FABIO PARATICI SU ALLEGRI E ICARDI

Fabio Paratici si è poi soffermato sul futuro di mister Massimiliano Allegri: «Penso che al di là di vittorie o sconfitte, i progetti siano più importanti: siamo qui da nove anni, un periodo temporale lungo per le società di calcio, e abbiamo un progetto di cui Allegri fa parte. Sono convintissimo che al di là dei risultati in Europa e in Italia, continuerà a lavorare con noi per cercare di migliorarci». Il direttore sportivo della Vecchia Signora è tornato su Mauro Icardi, attaccante dell’Inter trattato in estate: «Ci tengo a chiarire che non era un’azione di disturbo, non ci sono stati contatti ultimamente: ci siamo informati sulla possibilità e la volontà che Icardi potesse cambiare squadra. E’ stata un’azione di informazione in periodo di mercato, ma da quel momento in poi non abbiamo più parlato con Wanda Nara. E’ un calciatore di proprietà dell’Inter, pensiamo solo alle nostre partite: il mercato sarà d’attualità solo da giugno».

