Juventus, caso punizioni “Non deve tirarle Cristiano Ronaldo”/ Statistiche contro CR7

E’ caso punizioni in casa Juventus. Punto di forza dei bianconeri negli ultimi anni, con Paulo Dybala e Miralem Pjanic sugli scudi, la situazione è mutata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino: tutti i calci da fermo, da vicino o da lontano, sono divenuti di proprietà di CR7 ma le statistiche inchiodano il fuoriclasse portoghese. Su 42 punizioni calciate in 29 partite tra Serie A e Champions League ha commesso 42 errori, l’ultima segnatura risale al Mondiale di Russia 2018 in Spagna-Portogallo. Come sottolinea il Corriere della Sera, i tifosi iniziano a spazientirsi e invocano a gran voce Dybala e Pjanic. E attenzione anche al commento dei grandi ex bianconeri, come Alessandro Del Piero che parla «di clausola nel contratto»: «Ronaldo le tirerà dai 30 metri in su, gli altri due compagni sono specialisti dei tiri ravvicinati».

PUNIZIONI JUVENTUS, LE STATISTICHE INCHIODANO CR7

Fabio Capello ha affermato che Dybala e Pjanic «sono più bravi di Cristiano Ronaldo, che le calcia in un solo modo». Sul tema è intervenuto anche il tecnico Massimiliano Allegri alla vigilia di Atletico-Juventus: «Non so chi batterà le prossime punizioni tra Ronaldo, Pjanic e Dybala: per me da domani le può tirare anche Matuidi. Peggio di così non possiamo fare: speriamo di segnare presto». In conferenza stampa ha parlato anche Miralem Pjanic, tra i migliori tiratori di calci da fermo in circolazione: «Chi batterà le punizioni tra me e Cristiano? E’ molto motivato e lo ha dimostrato negli ultimi anni in Champions League: vorrà vincere come gli altri ed è un calciatore importante. Sulle punizioni vedremo, intanto tocca averle e fare gol: da vicino magari le batterò io, da lontano lui o altri, però prima bisogna conquistarle».

