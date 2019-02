Juventus, Allegri: “Champions? Buone possibilità”/ “Non dobbiamo mollare. Simeone…”

Vigilia di Bologna-Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa tra la sfida con i rossoblu di Sinisa Mihajlovic e la sconfitta di mercoledì in Champions League contro l’Atletico Madrid. Eccole parole del tecnico bianconero: «Dopo un secondo tempo non bellissimo, anzi brutto, abbiamo incassato due gol al 79’. Nella partita di ritorno dobbiamo assolutamente fare meglio, ma questo non vuol dire che la squadra stia facendo una stagione bruttissima: abbiamo vinto la Supercoppa, siamo usciti dalla Coppa Italia dopo averla vinta per quattro anni di fila e ora c’è la Champions League». L’ex Milan parla poi delle condizioni della squadra e di Cristiano Ronaldo: «Ho due centrocampisti e mezzo a disposizione: Pjanic è “mezzo morto”. Dobbiamo fare con ciò che abbiamo. Domani gioca Perin, valuterò se far giocare o riposare Chiellini. Cr7? Come prestazione singola ha fatto una delle migliori partite, fisicamente sta bene ma vediamo domani. Può darsi che giochi come Dybala e Mandzukic, e che ci metti in mezzo Bernardeschi: vedremo».

ALLEGRI: “SIMEONE? OGNUNO SI COMPORTA PER COME E'”

Massimiliano Allegri è poi tornato sull’esultanza di Diego Simeone in Atletico-Juventus: «Sui comportamenti degli altri non dico nulla, io non lo avevo nemmeno visto. Sono cose che non devo giudicare io: ognuno si comporta per come è». Il tecnico ha poi parlato delle critiche piovute sui social nei suo confronti: «Parlare non conta nulla, servono i fatti: quando vinciamo siamo bravi, quando perdiamo siamo… A me queste cose divertono e mi stuzzicano: siamo ancora in corsa e fino a questo momento alla Juventus mi sono divertito molto, abbiamo vinto otto titoli su nove in Italia, due Supercoppe e abbiamo fatto due finali di Champions League. Nel momento in cui non mi divertirò più, smetterò. In questo momento dobbiamo stare zitti e lavorare, dobbiamo prepararci al meglio: quando si perde, tifosi e giornali sono liberi di criticare. Non dobbiamo abbatterci».

