Pronostico Bologna Juventus/ Anastasi: serve solo vincere al Dall’Ara! (esclusiva)

La sfida di Serie A in programma oggi alle ore 15.00 al Dall’Ara tra Bologna e Juventus si annuncia come una trasferta tranquilla, per la Vecchia Signora, dove Allegri e i suoi potrebbero anche rifarsi della sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Di contro però oggi ci sarà il Bologna di Mihajlovic, che di ritorno da un risicato 2-1 subito all’Olimpico contro la Roma nel turno di campionato precedente, è a caccia di punti utili per ottenere la salvezza. Per presentare questo match della 25^ giornata di Serie A abbiamo sentito Pietro Anastasi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita dove mi auguro si veda la vera Juventus rispetto a quella dell’Atletico, la Juve del campionato. Il Bologna però dovrà strappare a tutti i costi un risultato positivo e giocherà veramente concentrato.

Come pensa possa impostare la partita Mihajlovic? Il Bologna anche giocare per il pareggio ma vista la sua situazione di classifica proverà a portare a casa i tre punti.

Potrebbe servire l’esperienza di Dzemaili? In effetti l’esperienza di Dzemaili potrebbe servire alla fine per la formazione rossoblù, un giocatore come lui è sempre utile nell’ambito di una partita.

Una chance per Orsolini? Perchè no, Orsolini del resto è un giocatore che la Juventus conosce bene. E’ un attaccante molto valido, sempre in grado di fare ottime cose.

Sorpreso di questa prestazione della Juventus a Madrid? Più che sorpreso devo dire che la Juventus ha giocato con presunzione a Madrid, è mancata l’umiltà in questa partita e alla fine ha subito questa sconfitta.

Rimonta possibile a Torino? Bisognerà che la Juve non sbagli niente, non può più permettersi passi falsi in Champions, concedersi pause. Se vorrà vincere la Champions dovrà fornire prestazioni molto più convincenti!

Rugani nell’undici bianconero al Dall’Ara? Potrebbe giocare: del resto la rosa della Juve è fatta tutta di giocatori molto bravi e lo sta dimostrando andando a vincere questo ottavo scudetto consecutivo.

E’ la partita giusta per Bernardeschi? Anche lui è un giocatore molto valido ma in campionato la formazione di Allegri non ha problemi, lo scudetto ormai è cosa sua come sta dimostrando da alcune giornate.

Il suo pronostico su quest’incontro. Se la formazione bianconera giocherà come sa non dovrebbero esserci problemi, bisogna però che ci sia questa conferma anche in Champions. La partita di Madrid ha lasciato un segno che doveva essere evitato.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA