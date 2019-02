Douglas Costa, incidente stradale: come sta?/ Ultime notizie Juventus, tamponamento sulla Torino-Milano

Disavventura per Douglas Costa, l’esterno offensivo della Juventus è rimasto coinvolto oggi, lunedì 4 febbraio 2019, in un incidente stradale sulla Torino-Milano. Il calciatore brasiliano, alla guida di una Jeep Cherokee, si è scontrato con una punta guidata da un 47enne tra Livorno Ferraris e Santhià, comune in provincia di Vercelli. Come riportano i colleghi del Corriere della Sera, ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente ma sull’episodio sono in corso le indagini della polizia stradale di Novara Est. Buone notizie per l’ex Bayern Monaco, che non avrebbe riportato ferite: discorso diverse per quanto riguarda il conducente dell’altra vettura, che è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Biella.

INCIDENTE STRADALE DOUGLAS COSTA: COS’E’ SUCCESSO

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 11.15 secondo La Stampa, con il ventottenne che non ha riportato lesioni. Sul tratto di A4 interessato sono giunti i vigili del fuoco del comando di Vercelli e il personale sanitario della Croce Blu. Un tamponamento le cui dinamiche sono tutte da chiarire e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Le prime immagini che arrivano da Santhià mostrano i segni del violento impatto: la Panda è stata completamente distrutta, mentre la Jeep guidata dal calciatore ha riportato dei danni considerevoli nella parte anteriore. Ricordiamo che Douglas Costa, arrivato in bianconero nell’estate del 2017, sabato è stato tra i protagonisti della sfida tra Juventus e Parma.

